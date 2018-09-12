Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скиталец 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 8 Серия 9

Американская история ужасов 2011 9 серия 8 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 8 / Серия 1 12 сентября 2018
Сезон 8 / Серия 2 19 сентября 2018
Сезон 8 / Серия 3 26 сентября 2018
Сезон 8 / Серия 4 3 октября 2018
Сезон 8 / Серия 5 10 октября 2018
Сезон 8 / Серия 6 17 октября 2018
Сезон 8 / Серия 7 24 октября 2018
Сезон 8 / Серия 8 31 октября 2018
Сезон 8 / Серия 9 7 ноября 2018
Сезон 8 / Серия 10 14 ноября 2018
О чем серия

В 8 сезоне 9 серии сериала «Американская история ужасов» Лэнгдон и Мариам Мид проникают в Академию мисс Робишо с помощью королевы вуду и ее колдовства. В стенах Академии Мид уничтожает большинство ведьм, в том числе Зои, Куинни и Бабблз. У Корделии не получается их воскресить, потому что Антихрист забрал души убитых ведьм. Оставшиеся в живых укрываются в хижине Мисти Дэй на болоте, где Миртл рассказывает о ведьмам о древнем заклинании, способном отменить случившееся. 

Миртл просит Мэллори отправиться в 1918 год, чтобы спасти Анастасию Романову, дочь последнего русского императора, от казни. Попытка Мэллори проваливается, хотя она становится первой ведьмой, которой удается отправиться в путешествие во времени. Корделия считает, что Мэллори должна стать следующей Верховной ведьмой. Она собирается передать преемнице все свои силы, а затем умереть. Однако Миртл убеждает Корделию, что она еще понадобится шабашу.

Выясняется, что Лэнгдон и Мид уничтожили всех колдунов в школе Готорна. Джефф и Матт сообщают Антихристу, что на самом деле Кооператив является древним тайным орденом. Его адепты, иллюминаты, продали свои души Сатане. Лэнгдон встречается с последователями, сообщает им об укрытиях, в которых они смогут пережить конец света, а затем начинает планировать Апокалипсис. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1035 комментариев
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры 23 комментария
Время сиять
Время сиять 4 комментария
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Warner Bros. отправит «Вонку» в новое приключение — снова без Чарли и без фабрики: у сиквела уже есть одна серьезная проблема
Он здесь, за этим домиком стоит – и дует во все горло: Кологривый после «Слова пацана» вновь станет «сказочным» злодеем (первое фото)
«Египетская сила, что за тест»: угадайте российский сериал по мемной фразе — справятся те, кто рос у телевизора
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
Лучшие сериалы НТВ 2026 года: 6 детективов и драм, ради которых стоит включить телевизор
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
В свежем детективном ужастике «скрестили “Беверли-Хиллз 90210” с “Молчанием ягнят”»: оторваться не могут даже хейтеры хорроров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше