В 8 сезоне 9 серии сериала «Американская история ужасов» Лэнгдон и Мариам Мид проникают в Академию мисс Робишо с помощью королевы вуду и ее колдовства. В стенах Академии Мид уничтожает большинство ведьм, в том числе Зои, Куинни и Бабблз. У Корделии не получается их воскресить, потому что Антихрист забрал души убитых ведьм. Оставшиеся в живых укрываются в хижине Мисти Дэй на болоте, где Миртл рассказывает о ведьмам о древнем заклинании, способном отменить случившееся.

Миртл просит Мэллори отправиться в 1918 год, чтобы спасти Анастасию Романову, дочь последнего русского императора, от казни. Попытка Мэллори проваливается, хотя она становится первой ведьмой, которой удается отправиться в путешествие во времени. Корделия считает, что Мэллори должна стать следующей Верховной ведьмой. Она собирается передать преемнице все свои силы, а затем умереть. Однако Миртл убеждает Корделию, что она еще понадобится шабашу.

Выясняется, что Лэнгдон и Мид уничтожили всех колдунов в школе Готорна. Джефф и Матт сообщают Антихристу, что на самом деле Кооператив является древним тайным орденом. Его адепты, иллюминаты, продали свои души Сатане. Лэнгдон встречается с последователями, сообщает им об укрытиях, в которых они смогут пережить конец света, а затем начинает планировать Апокалипсис.