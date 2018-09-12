Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 8 Серия 6

Американская история ужасов 2011 6 серия 8 сезон

9.4 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 8 / Серия 1 12 сентября 2018
Сезон 8 / Серия 2 19 сентября 2018
Сезон 8 / Серия 3 26 сентября 2018
Сезон 8 / Серия 4 3 октября 2018
Сезон 8 / Серия 5 10 октября 2018
Сезон 8 / Серия 6 17 октября 2018
Сезон 8 / Серия 7 24 октября 2018
Сезон 8 / Серия 8 31 октября 2018
Сезон 8 / Серия 9 7 ноября 2018
Сезон 8 / Серия 10 14 ноября 2018
О чем серия

В 8 сезоне 6 серии сериала «Американская история ужасов» Мэдисон и Шабли, член совета колдунов, притворившись семейной парой, покупают Дом-убийцу. Оказавшись внутри, они произносят заклинание, которое заставляет всех призраков явиться новым жильцам. Мэдисон и Шабли знакомятся с призраком Констанс Лэнгдон, которая соглашается предоставить им информацию о своем внуке Майкле в обмен на услугу – прогнать из дома Мойру, ее давнего заклятого врага. 

Ведьма и колдун исполняют желание Констанс, эксгумировав останки Мойры и похоронив их рядом с останками ее матери. Констанс признается, что с самого начала почувствовала в мальчике зло – Майкл с детства издевался над животными, а затем убил свою няню. После того, как мальчик в одночасье повзрослел на десять лет, Констанс обращается к священнику за помощью, но Майкл убивает его. Опасаясь, что внук доберется и до нее, Констанс совершает суицид в Доме-убийце и воссоединяется со своей семьей.

Мэдисон и Шабли общаются с другими призраками, которые подтверждают, что Майкл является порождением зла. Выяснив, что Лэнгдон – Антихрист, они собираются вернуться в школу Готорна. Напоследок Мэдисон удается примирить призраков Тейта и Вайолет. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1121 комментарий
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день 117 комментариев
Руки вверх 2
Руки вверх 2 2 комментария
Фоторамки и картины – прошлый век: вот 3 способа недорого украсить стены – выглядит круто, а комната кажется больше
Эти 4 слова растопят сердце любой кокетки – запомните и передайте совет психолога холостым друзьям: «Результат проверен жизнью»
Хватит лепить треки на натяжные потолки: вот несколько новых трендов на освещение — будут актуальны еще 25 лет
Лягушки, ведьмы и… вампиры-геймеры: есть всего 3 «клона» «Гравити Фолз», за которые не стыдно (№3 — русский и уморительно смешной)
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
«А вас, Штирлиц, я попрошу пройти тест»: эти 5 сложных вопросов о «17 мгновениях весны» поставят в тупик даже рожденных в СССР
Гарри Поттер жил в чулане, хотя был богаче 90% Хогвартса: откуда на счете в Гринготтсе взялась гора галеонов
Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»
«Галечка сейчас в Москве – а я тест прохожу»: 7 каверзных вопросов о сюжете «Иронии судьбы» в честь 50-летия со дня премьеры
Мрачный детектив с Пореченковым и Жарковым 2 года лежал на полке: НТВ переснял испанский шедевр и «вышло не хуже оригинала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше