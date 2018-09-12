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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 8 Серия 8

Американская история ужасов 2011 8 серия 8 сезон

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Все серии 8 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 8 / Серия 1 12 сентября 2018
Сезон 8 / Серия 2 19 сентября 2018
Сезон 8 / Серия 3 26 сентября 2018
Сезон 8 / Серия 4 3 октября 2018
Сезон 8 / Серия 5 10 октября 2018
Сезон 8 / Серия 6 17 октября 2018
Сезон 8 / Серия 7 24 октября 2018
Сезон 8 / Серия 8 31 октября 2018
Сезон 8 / Серия 9 7 ноября 2018
Сезон 8 / Серия 10 14 ноября 2018
О чем серия

В 8 сезоне 8 серии сериала «Американская история ужасов» Лэнгдон узнает о гибели Мириам Мид. Корделия сообщает Антихристу, что она наложила на душу Мид особенное заклятие – теперь Майклу никогда с ней не встретиться. В ответ Лэнгдон угрожает уничтожить всех ведьм. Он обращается за помощью к своему отцу. Дороги приводят Майкла в сатанинскую церковь, где он знакомится с женщиной по имени Мэделин. Она приглашает молодого человека пообедать у нее дома.

Во время трапезы Мэделин рассказывает, что продала свою душу Сатане во время Черной мессы. Женщина с нетерпением ожидает прихода Антихриста и конца света. Когда Майкл заявляет, что он и есть дитя Сатаны, Мэделин не верит ему. В доказательство Лэнгдон показывает ей число зверя – 666 – у себя за ухом. Тогда Мэделин преклоняет колени перед сыном Сатаны, а затем приводит его в сатанинскую церковь и представляет прихожанам.

Майкл сообщает своим последователям, что сейчас у него нет никаких особенных целей. Единственное, чего он хочет – воскресить Мириам Мид. Мэделин приводит Антихриста в лабораторию, где работают инженеры Джефф и Матт, продавшие душу Сатане. Выясняется, что до ядерного взрыва с этой лабораторией сотрудничала Венабл, и именно здесь была создана Мириам. Инженеры создают для сына Сатаны нового андроида.

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