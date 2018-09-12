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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 8 Серия 7

Американская история ужасов 2011 7 серия 8 сезон

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Все серии 8 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 8 / Серия 1 12 сентября 2018
Сезон 8 / Серия 2 19 сентября 2018
Сезон 8 / Серия 3 26 сентября 2018
Сезон 8 / Серия 4 3 октября 2018
Сезон 8 / Серия 5 10 октября 2018
Сезон 8 / Серия 6 17 октября 2018
Сезон 8 / Серия 7 24 октября 2018
Сезон 8 / Серия 8 31 октября 2018
Сезон 8 / Серия 9 7 ноября 2018
Сезон 8 / Серия 10 14 ноября 2018
О чем серия

В 8 сезоне 7 серии сериала «Американская история ужасов» Корделия обращается за помощью к королеве вуду Дайне Стивенс – чтобы остановить Антихриста, ей нужно встретиться с Папой Легба. В обмен на свои услуги – заманить Лэнгдона в преисподнюю и запереть его там – Папа Легба требует души всех ведьм. Пожертвовать собой готова Нэн, но Корделию не устраивают такие условия. Папа Легба исчезает, а королева вуду предупреждает Корделию, что она упустила шанс, и теперь погибнут не только ведьмы, но и все живущие на планете.

Постепенно Верховная ведьма начинает терять силы. Зои считает, что это связано не с Лэнгдоном, а с Мэллори, способности которой растут. Миртл и Баблз наносят визит в школу Готорна. Баблз удается прочесть мысли колдунов, из которых она узнает об их намерениях уничтожить шабаш ведьм. Также выясняется, что колдуны причастны к смерти Джона Генри Мура. 

Ведьмы решают, что им нужно нанести удар первыми. Мэллори удается вернуть к жизни Джона Генри, что подтверждает ее право стать следующей Верховной. Колдун рассказывает о том, что его убила Мириам Мид. Пока Ариэль и Болдуин планируют убийство ведьм, Корделия, Джон Генри и остальной шабаш прибывают в школу Готорна. Они приговаривают виновных в убийстве Мура к сожжению на костре. 

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