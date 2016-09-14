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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 6 Серия 2

Американская история ужасов 2011 2 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 6 / Серия 1 14 сентября 2016
Сезон 6 / Серия 2 21 сентября 2016
Сезон 6 / Серия 3 28 сентября 2016
Сезон 6 / Серия 4 5 октября 2016
Сезон 6 / Серия 5 12 октября 2016
Сезон 6 / Серия 6 19 октября 2016
Сезон 6 / Серия 7 26 октября 2016
Сезон 6 / Серия 8 2 ноября 2016
Сезон 6 / Серия 9 9 ноября 2016
Сезон 6 / Серия 10 16 ноября 2016
О чем серия

В 6 сезоне 2 серии сериала «Американская история ужасов» Шелби, напуганная увиденным в лесу, выбегает на дорогу. Там ее находит Ли и отвозит в больницу. На следующий день женщина рассказывает о случившемся Мэтту. Он обещает продать ферму и покинуть эти края, но Шелби решает, что местные просто хотели их запугать и инсценировали ритуал. На выходные к Миллерам приезжает Флора, дочь Ли. 

В доме продолжают происходить странные и пугающие вещи. Ночью раздается телефонный звонок – неизвестная женщина умоляет прийти ей на помощь. Мэтт видит, что на кухне две медсестры убивают пожилую даму, и обращается в полицию. Однако стражи порядка не находят в доме никаких следов преступления. Флора неожиданно пропадает, а когда ее находят Мэтт и Мэйсон, бывший муж Ли, она рассказывает, что кто-то собирается уничтожить всю семью. Мэйсон уезжает, забрав дочь с собой.

Миллеры находят погреб, а в нем – видеокамеру с записью. Мужчина, который жил здесь раньше, Элиас Каннингем, рассказывает историю фермы. Когда-то здесь был дом престарелых, в котором две медсестры совершили ряд убийств. Боясь потерять дочь, Ли привозит Флору на ферму. Флора уходит в лес, следуя за призраком девочки по имени Присцилла, а затем бесследно исчезает. 
 

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