В 6 сезоне 2 серии сериала «Американская история ужасов» Шелби, напуганная увиденным в лесу, выбегает на дорогу. Там ее находит Ли и отвозит в больницу. На следующий день женщина рассказывает о случившемся Мэтту. Он обещает продать ферму и покинуть эти края, но Шелби решает, что местные просто хотели их запугать и инсценировали ритуал. На выходные к Миллерам приезжает Флора, дочь Ли.

В доме продолжают происходить странные и пугающие вещи. Ночью раздается телефонный звонок – неизвестная женщина умоляет прийти ей на помощь. Мэтт видит, что на кухне две медсестры убивают пожилую даму, и обращается в полицию. Однако стражи порядка не находят в доме никаких следов преступления. Флора неожиданно пропадает, а когда ее находят Мэтт и Мэйсон, бывший муж Ли, она рассказывает, что кто-то собирается уничтожить всю семью. Мэйсон уезжает, забрав дочь с собой.

Миллеры находят погреб, а в нем – видеокамеру с записью. Мужчина, который жил здесь раньше, Элиас Каннингем, рассказывает историю фермы. Когда-то здесь был дом престарелых, в котором две медсестры совершили ряд убийств. Боясь потерять дочь, Ли привозит Флору на ферму. Флора уходит в лес, следуя за призраком девочки по имени Присцилла, а затем бесследно исчезает.

