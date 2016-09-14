В 6 сезоне 10 серии сериала «Американская история ужасов» Ли становится участницей передачи Crack'd и «Шоу Ланы Уинтерс», создатели которых пытаются разобраться, что заставило женщину пойти на убийства. В Crack'd подробно освещается судебное разбирательство. Присяжные приходят к выводу, что Ли находилась под воздействием наркотических средств и снимают с нее обвинения, но лишают родительских прав. На «Шоу Ланы Уинтерс» появляется Лот Полк и угрожает оружием до тех пор, пока его не убивают подоспевшие полицейские.

Ведущие шоу «Охотники на духов» решают провести собственное расследование и разгар кровавой луны отправляются на бывшую ферму Миллеров. С ними в Роанок приезжает актер Эшли Гилберт, который должен исполнить роль медиума Крикета. Ли пытается предупредить съемочную группу, что их затея опасна, но уже слишком поздно: ферму осаждают призраки и монстры. Свиноголовый и колонисты расправляются с командой шоу и двумя полицейскими.

Прибывшие на место стражи порядка окружают дом, в котором находятся Ли и Флора. Девочка сообщает матери, что не может покинуть это место – Присцилле нужна защита от Мясника. Ли предлагает другой план: Флора уедет отсюда, а Ли останется и будет помогать Присцилле. Девочка соглашается и покидает дом, а Ли устраивает на ферме взрыв газа и погибает. Восходит красная луна. На вершине холма Томасина наблюдает, как ее люди окружают дом.

