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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 6 Серия 3

Американская история ужасов 2011 3 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 6 / Серия 1 14 сентября 2016
Сезон 6 / Серия 2 21 сентября 2016
Сезон 6 / Серия 3 28 сентября 2016
Сезон 6 / Серия 4 5 октября 2016
Сезон 6 / Серия 5 12 октября 2016
Сезон 6 / Серия 6 19 октября 2016
Сезон 6 / Серия 7 26 октября 2016
Сезон 6 / Серия 8 2 ноября 2016
Сезон 6 / Серия 9 9 ноября 2016
Сезон 6 / Серия 10 16 ноября 2016
О чем серия

В 6 сезоне 3 серии сериала «Американская история ужасов» Миллеры с помощью волонтеров и полиции безуспешно пытаются отыскать Флору. В лесу они находят заброшенный дом, а в амбаре неподалеку – двух одичавших парней Полков. Они не могут сказать ничего связного, кроме слова «кроатон» – так называется индейское племя. Мэйсон ссорится с бывшей женой, считая, что на самом деле она спрятала дочь и хочет сбежать с ней. Затем он уходит из дома, а позже полиция находит в лесу его труп. Записи видеокамер свидетельствуют, что Ли несколько раз покидала ферму ночью. Шелби думает, что это она прикончила Мэйсона. 

На ферме появляется медиум Крикет Марло из Нового Орлеана. Он пытается связаться с духом Присциллы, но вместо нее появляется мясник – Томасина Уайт, некогда управлявшая колонией Роанок. Ее собственный сын и обитатели колонии предали женщину, оставив умирать в лесу. На помощь ей приходит ведьма – в обмен на душу Томасины она дает ей еду и защиту. 

Ночью Миллеры вместе с медиумом отправляются в лес. Там они встречают Томасину. Ли предлагает ей пойти на соглашение: если призраки вернут Флору, они навсегда покинут ферму. Мэтт куда-то исчезает. Шелби, отправившаяся на его поиски, застает мужа в объятиях ведьмы. Позже он ничего не может об этом вспомнить. На ферму приезжает полиция. Не выдержав творящегося вокруг безумия, Шелби вызывает стражей порядка и обвиняет Ли в убийстве Мэйсона. 
 

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