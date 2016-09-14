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Киноафиша Сериалы Американская история ужасов Сезоны Сезон 6 Серия 1

Американская история ужасов 2011 1 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Американская история ужасов»
Сезон 6 / Серия 1 14 сентября 2016
Сезон 6 / Серия 2 21 сентября 2016
Сезон 6 / Серия 3 28 сентября 2016
Сезон 6 / Серия 4 5 октября 2016
Сезон 6 / Серия 5 12 октября 2016
Сезон 6 / Серия 6 19 октября 2016
Сезон 6 / Серия 7 26 октября 2016
Сезон 6 / Серия 8 2 ноября 2016
Сезон 6 / Серия 9 9 ноября 2016
Сезон 6 / Серия 10 16 ноября 2016
О чем серия

В 6 сезоне 1 серии сериала «Американская история ужасов» супружеская пара, Мэтт и Шелби Миллеры, рассказывают в документальном фильме «Мой ночной кошмар в Роаноке» о загадочных происшествиях, с которыми им довелось столкнуться. Пара познакомилась в Лос-Анджелесе, вскоре они решили пожениться и уже готовились стать родителями, когда на Мэтта напал член преступной банды. На фоне стресса у Шелби случился выкидыш. 

Решив начать жизнь с чистого листа, молодые отправились в Северную Каролину, где стали владельцами старой фермы. Местные жители, у которых были свои виды на дом, встречают новичков неприветливо. С первых дней жизни на ферме с Миллерами начинают происходить странные, а порой опасные вещи. Накануне отъезда в командировку Мэтт, волнуясь за жену, приглашает в гости свою сестру Ли. Когда-то она работала в полиции, но из-за своей алкогольной зависимости потеряла и работу, и семью. 

Ли и Шелби не находят общего языка. В отсутствие Мэтта у фермы собирается толпа местных с оружием, факелами и странными тотемами. Когда муж возвращается, Шелби заявляет, что хочет уехать из этих мест. В панике она берет машину Мэтта и едет куда глаза глядят. По дороге миссис Миллер сбивает женщину, а в лесу становится свидетельницей ритуального убийства. 
 

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