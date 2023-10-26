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Самое. Лучшее. Рождество
Best. Christmas. Ever.
Самое. Лучшее. Рождество , 2023
2023 / США
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Жанр:
комедия
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Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Мэри Ламберт
В ролях
Хизер Грэм
Брэнди Норвуд
Джейсон Биггс
Мэтт Седеньо
Уайатт Хант
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Хизер Грэм завидует подруге в трейлере комедии «Самое. Лучшее. Рождество»
В праздничной комедии Netflix главная героиня пытается доказать, что жизнь ее знакомой — фальшивка.
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26 октября 2023 11:12
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