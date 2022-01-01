Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются, 2019

Известная писательница Агата Север и ее бессменная помощница – литературный агент Маруся оказываются на небольшом острове, расположенном посреди Ладожского озера. Автор детективных романов переживает творческий кризис, поэтому надеется восстановить силы и почерпнуть вдохновения в поездке. Однако рассчитывать на спокойный и размеренный отдых не приходится – на острове проходят съемки мистического триллера, и пугающие события, которые вскоре начинают разворачиваться на съемочной площадке, оказываются под стать жанру… Агате предстоит выяснить, действительно ли мертвые могут вернуться с того света и что бывает тому причиной.
На остров приехала киногруппа для съемок мистического триллера. Отношения в группе напряженные. Накануне дня поминовения на священном мысу снимается эпизод с гибелью девушки. Прямо во время дубля в сосну ударяет молния. Местные считают, что это дурной знак, ведь, как гласит древняя карельская легенда, когда мертвые возвращаются, живые уходят. Агате придется раскрыть старую тайну и сделать выбор между мертвым и живым, между прошлым и будущим.