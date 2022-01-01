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Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются
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Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются

Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются, 2019

2019 / Россия
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Известная писательница Агата Север и ее бессменная помощница – литературный агент Маруся оказываются на небольшом острове, расположенном посреди Ладожского озера. Автор детективных романов переживает творческий кризис, поэтому надеется восстановить силы и почерпнуть вдохновения в поездке. Однако рассчитывать на спокойный и размеренный отдых не приходится – на острове проходят съемки мистического триллера, и пугающие события, которые вскоре начинают разворачиваться на съемочной площадке, оказываются под стать жанру… Агате предстоит выяснить, действительно ли мертвые могут вернуться с того света и что бывает тому причиной.

  • Фильм входит в цикл «Детективы Виктории Платовой». 
  • «Когда мертвые возвращаются» – десятый по счету фильм из цикла «Детективы Виктории Платовой» и седьмой – из цикла «Северное сияние» о писательнице Агате Север. 
  • Ирина Горячева (Агата Север) и Никита Плащевский (Павел) ранее снимались вместе в сериалах «Свой-чужой» (2006) и «Литейный, 4» (2008). 
  • Остров, на котором происходят основные события фильма, не существует в реальности – это собирательный образ островов, расположенных на Русском Севере. 
  • Основные съемки проходили в Ленинградской области.

На остров приехала киногруппа для съемок мистического триллера. Отношения в группе напряженные. Накануне дня поминовения на священном мысу снимается эпизод с гибелью девушки. Прямо во время дубля в сосну ударяет молния. Местные считают, что это дурной знак, ведь, как гласит древняя карельская легенда, когда мертвые возвращаются, живые уходят. Агате придется раскрыть старую тайну и сделать выбор между мертвым и живым, между прошлым и будущим.

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Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Алексей Праздников
В ролях
Ирина Горячева
Константин Шелестун
Константин Шелестун
Галина Бокашевская
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Дмитрий Паламарчук
Дмитрий Паламарчук
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются 2 постера
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