Чак Басс – абьюзер, Блэр – эгоистка и манипулятор: как «Сплетница» вводила зрителей в заблуждение

Разбираемся, что не так с отношениями Чака и Блэр, да и сами героями, которых многие считали эталонными.

С кем бы ни сводили сценаристы Серену Ван дер Вудсен за 5 лет съемок, титул золотой пары «Сплетницы» из сезона в сезон оставался у Чака и Блэр. Союз королевы школы и плохого парня, можно сказать, и обеспечил сериалу такую долгую жизнь. Но смотря на пару сквозь призму времени, к ней возникает все больше вопросов. Были ли их отношения такими уж идеальными, или, по крайней мере, здоровыми?

Недолюбленный Чак

Начнем с того, что «Сплетница» - сериал о жизни золотой молодежи Манхэттена, а Чак и Блэр – ее самые яркие представители. Оба – выходцы из неприлично богатых семей, что существенным образом повлияло на формирование их личностей.

Отец Чака – глава многомиллиардной корпорации Bass Industries, а его мать погибла, когда мальчику исполнилось три. Чарльз Басс уделял слишком много времени работе, чтобы заниматься воспитанием сына, и с детства Чак был предоставлен самому себе. Со школьной скамьи парень закрепил за собой статус главного плэйбоя и повесы, а в качестве главных жизненных ориентиров выбрал деньги, женщин и легкое удовольствие.

Сплетница

Избегание и абьюз

По причине отсутствия любых проявлений чувств со стороны отца, Чак вырос его маленькой копией – цинично избегая всех привязанностей, в том числе и любовных. Именно поэтому, когда Чак понимает, что испытывает чувства к Блэр, он пытается заглушить их всеми возможными способами – изменами и ложью. Чак с помощью шантажа портит ее отношения с Нейтом, манипулирует чувствами, а когда наконец получает свое, убеждает девушку, что та была нужна ему как трофей. Каждый раз, получая возможность сказать о своих чувствах, Чак предпочитает держать эмоции при себе. Избегание – классический троп поведения Чака Басса – он уезжает в кругосветное путешествие после разрыва с Блэр, бросает ее у трапа собственного самолета в конце первого сезона, а позже и вовсе пропадает без вести, решив сменить имя на Генри и полностью поменять свою жизнь.

Важно, что сложности в выражении чувств у Чака возникают не только по отношению к Блэр. Его будущая мачеха, Лили Ван дер Вудсен, не раз пыталась поддержать пасынка и доказать, что, несмотря на отсутствие кровной связи, Чак стал для нее семьей. Чак, в свою очередь, либо отказывается от этой заботы вовсе, либо принимает ее с опаской, как бы ища подвоха. Все это говорит о его эмоциональной незрелости и общем недоверии к миру, вызванном детскими травмами, от которых он вряд ли когда-нибудь оправится.

Сплетница

Вывод

Мечтать о бойфренде вроде Чака в пятнадцать — не стыдно. Но если вам слегка за двадцать, а Басс все еще кажется идеальным партнером, это точно тревожный звоночек.

Сплетница

Избалованная Блэр

Детство Блэр прошло совсем иначе. Единственная дочь успешного дизайнера и адвоката получала от родителей столько любви, сколько было возможно. Блэр не привыкла себе отказывать – она одевалась в лучших бутиках, отдыхала на роскошных фешенебельных курортах и ездила на самых дорогих машинах. С ранних лет на девочку возлагались большие надежды, которым она с радостью отвечала – становясь лучшей ученицей, примерной девушкой и главной звездой манхэттенской тусовки.

Последствия такого воспитания мы видим уже с первого эпизода – Блэр ставит высокую планку для всего, что есть в ее жизни – начиная от друзей (или точнее сказать, прислужниц), заканчивая завтраком на ее прикроватном столике. Чтобы добиться желаемого она легко идет по головам, лжет и рушит репутации своих одноклассников. Каждая неидеальная мелочь буквально выбивает ее из колеи. На этом фоне у девушки даже развивается расстройство пищевого поведения: в сериале есть сцены, в которых Блэр заедает стресс сладким, а после вызывает рвоту.

Сплетница

Предательство подруги

Лучшая подруга Блэр Уолдорф, Серена Ван дер Вудсен, появляется в сериале очень эффектно – в центре зала Нью-Йоркского вокзала Grand Terminal — и сразу задает тон всему повествованию, выбрасывая звонящий мобильник в ближайшую мусорку. Серена вернулась в город из частного пансиона, и лишь спустя время мы узнаем причину ее отъезда – секс с парнем Блэр, Нейтом Арчибальдом, произошедший под действием запрещенных веществ. Неизвестно, какой была Блэр до внезапного отъезда Серены, но ее поступок наверняка подкосил девушку, которая всегда оставалась верна любимым людям. Возможно, после этого происшествия Блэр разуверилась в существовании женской дружбы и окружила себя кучкой фанаток, выполняющих каждый ее каприз.

Сплетница

Уход отца

Но и здесь не обошлось без обид. Самым травмирующим опытом для Блэр стал, пожалуй, уход из семьи отца. Еще не созревшая Блэр принимает этот поступок на свой счет и пытается убедить отца в том, что она идеальная дочь (словно тот ушел не от матери, а от нее). Блэр хочет во всем походить на Гарольда – мечтает, как и он, поступить в Йель, носит его студенческий свитер и постоянно борется за его внимание.

То же впоследствии происходит и в отношениях с Чаком – вспомним, как Блэр прощала все проступки и каждый раз принимала его, когда тот возвращался с букетом пионов и извинениями. Желание быть идеальной девушкой (дочерью) и боязнь снова быть покинутой мужчиной заставляют Блэр раз за разом переступать через себя.

Сплетница

Вывод

Блэр Уолдорф – перфекционистка, ставящая свои интересы выше всего. В жизни она легко идет на манипуляции и собирает компромат на всех, кто может перейти ей дорогу. Но когда дело доходит до отношений, ей сложно выстроить собственные границы.