Вся правда о медведях, 2020

Однажды любовь медведей к фудтракам и вирусным видео выходит из-под контроля, и это привлекает внимание агента Траута из Национального управления дикой природы, который обещает восстановить порядок, разделив друзей навсегда. Изгнанный из дома Гриз решает, что есть только один способ найти убежище — переехать в Канаду! Медведи отправляются в эпическое путешествие, наполненное новыми друзьями, опасными препятствиями и массовыми вечеринками. Но самое главное, что это приключение заставит медведей вспомнить, как они впервые встретились и стали братьями, и как сделать так, чтобы их семейные узы не распались.