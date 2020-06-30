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Вся правда о медведях Вся правда о медведях
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We Bare Bears: The Movie

Вся правда о медведях, 2020

2020 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Испугавшись трех сумасбродных медведей, жители Сан-Франциско приветствуют решение агента Траута выселить зверей в заповедник. Для самих братьев-медведей это означает неминуемое расставание. Медведи решают бежать в Канаду и отправляются в долгий путь на замаскированном фургоне. Их ждут опасные приключения, веселые вечеринки и море интересных знакомств.

  • Автомобиль, на котором в конечном счете медведи попадают в аварию, – это Мистическая машина из «Скуби-Ду». 
  • В фильме фигурирует блюдо «путин» – это канадское блюдо из картофеля фри и творога с подливкой.
  • Этот фильм – режиссерский дебют создателя сериала Дэниела Чонга.
  • В основе фильма лежит одноименный сериал.
  • Создатель сериала Дэниел Чонг предложил каналу Cartoon Network снять полнометражный фильм по сериалу еще в 2018 году.
  • В сцене вечеринки появляется множество животных, ставших интернет-мемами: танцующие крабы, крыса, укравшая кусок пиццы, угрюмый кот, левая акула Кэти Перри и другие. 
  • Характер Белого медведя в оригинальном комиксе довольно сильно отличается от характера в фильме и мультсериале. В комиксе он более разговорчив и эмоционален.

Однажды любовь медведей к фудтракам и вирусным видео выходит из-под контроля, и это привлекает внимание агента Траута из Национального управления дикой природы, который обещает восстановить порядок, разделив друзей навсегда. Изгнанный из дома Гриз решает, что есть только один способ найти убежище — переехать в Канаду! Медведи отправляются в эпическое путешествие, наполненное новыми друзьями, опасными препятствиями и массовыми вечеринками. Но самое главное, что это приключение заставит медведей вспомнить, как они впервые встретились и стали братьями, и как сделать так, чтобы их семейные узы не распались.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 30 июня 2020
Премьера в мире 30 июня 2020
Возраст 18+
Режиссер
Дэниэл Чонг
В ролях
Эрик Эдельштейн
Эрик Эдельштейн
Бобби Мойнахан
Бобби Мойнахан
Пэттон Освальт
Пэттон Освальт
Шарлин Йи
Шарлин Йи
Деметри Мартин
Все актеры и съемочная группа
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