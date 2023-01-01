Золотые ножницы, 2013

Ведь не зря говорят, что жизнь - это череда случайных событий. Никита - успешный бизнесмен, заработавший хорошие деньги на остаток юности. Но вот беда, все девушки видят в герое только "мешок с деньгами". Никита решает притвориться бедным студентом и дает объявление о знакомстве в местную газету. В это время в городе появляется необычный маньяк. Его жертвами становятся девушки. Правда он только отрезает им волосы и не причиняет вреда. Лиза, стажер милиции, по приказу начальника берется за это странное дело. Судьба сводит Никиту и Лизу вместе. Девушка думает, что маньяк у нее в руках, а молодой человек просто по уши влюблен. Недоразумение разрешается, и Никита с Лизой становятся парой. Вот только за время отсутствия героя, его партнеры решили завладеть бизнесом. И теперь Лиза с Никитой должны вернуть то, что принадлежит им по праву.