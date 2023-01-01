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Золотые ножницы, 2013

2013 / Россия
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О фильме

Ведь не зря говорят, что жизнь - это череда случайных событий. Никита - успешный бизнесмен, заработавший хорошие деньги на остаток юности. Но вот беда, все девушки видят в герое только "мешок с деньгами". Никита решает притвориться бедным студентом и дает объявление о знакомстве в местную газету. В это время в городе появляется необычный маньяк. Его жертвами становятся девушки. Правда он только отрезает им волосы и не причиняет вреда. Лиза, стажер милиции, по приказу начальника берется за это странное дело. Судьба сводит Никиту и Лизу вместе. Девушка думает, что маньяк у нее в руках, а молодой человек просто по уши влюблен. Недоразумение разрешается, и Никита с Лизой становятся парой. Вот только за время отсутствия героя, его партнеры решили завладеть бизнесом. И теперь Лиза с Никитой должны вернуть то, что принадлежит им по праву. 

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Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Михаил Жерневский
Михаил Жерневский
В ролях
Евгений Никитин
Эвелина Сакуро
Сергей Мухин
Владимир Воронков
Все актеры и съемочная группа
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