Коммандос-ниндзя, 2018

Попробуйте вспомнить самый лучший, самый невероятный, самый балдежый фильм в истории кино. Попробовали? Вы, конечно, вспомнили «Коммандос». Да, это так: «Коммандос» с Арнольдом Шварценеггером в виде главного героя и Джеймса Хорна в виде композитора остается непревзойденным шедевром популярного искусства. Но вообразите, если к этому шедевру добавить немного ниндзя? Тогда получится «Коммандос-Ниндзя». Такая вот гениальная идея пришла в голову одному энтузиасту из Франции. Бенжамин Комб, познавший эстетику лучшего экшена 1980-х, собрал на Kickstarter’е немного денег, чтобы воплотить в жизнь давнюю мечту человечества – переснять «Коммандос». Получилось здорово. Все кричащие, чрезмерные (за что мы их любим) боевики 1980-х слились в одну большую пародию. Но это не та пародия, которая призвана осмеять, но та, которая призвана вознести. Надо в самом деле любить фильмы студии Cannon, чтобы в итоге получился «Коммандос-Ниндзя». Для тех, кто в курсе, чаще всего это кино сравнивают с «Кунг Фьюри». Сравнение оправданное, но фильмы разные. В «Коммандос-Ниндзя» вы найдете обязательные ссылки на такие хиты, «Хищник», «Один дома», «Терминатор», «Коммандос», «Безумный Макс», «Кикбоксер», «Горец» и, конечно, самое главное «Ниндзя III: Подчинение». И хотя сейчас «Ниндзя-Коммандос» спокойно прохлаждается в Ютьюбе как в русской озвучке, так и с титрами, увидеть его стоит на большом экране.