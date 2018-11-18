Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Коммандос-ниндзя
Киноафиша Фильмы Коммандос-ниндзя
Commando Ninja

Коммандос-ниндзя, 2018

2018 / Франция
6.8 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Попробуйте вспомнить самый лучший, самый невероятный, самый балдежый фильм в истории кино. Попробовали? Вы, конечно, вспомнили «Коммандос». Да, это так: «Коммандос» с Арнольдом Шварценеггером в виде главного героя и Джеймса Хорна в виде композитора остается непревзойденным шедевром популярного искусства. Но вообразите, если к этому шедевру добавить немного ниндзя? Тогда получится «Коммандос-Ниндзя». Такая вот гениальная идея пришла в голову одному энтузиасту из Франции. Бенжамин Комб, познавший эстетику лучшего экшена 1980-х, собрал на Kickstarter’е немного денег, чтобы воплотить в жизнь давнюю мечту человечества – переснять «Коммандос». Получилось здорово. Все кричащие, чрезмерные (за что мы их любим) боевики 1980-х слились в одну большую пародию. Но это не та пародия, которая призвана осмеять, но та, которая призвана вознести. Надо в самом деле любить фильмы студии Cannon, чтобы в итоге получился «Коммандос-Ниндзя». Для тех, кто в курсе, чаще всего это кино сравнивают с «Кунг Фьюри». Сравнение оправданное, но фильмы разные. В «Коммандос-Ниндзя» вы найдете обязательные ссылки на такие хиты, «Хищник», «Один дома», «Терминатор», «Коммандос», «Безумный Макс», «Кикбоксер», «Горец» и, конечно, самое главное «Ниндзя III: Подчинение». И хотя сейчас «Ниндзя-Коммандос» спокойно прохлаждается в Ютьюбе как в русской озвучке, так и с титрами, увидеть его стоит на большом экране.

6.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 18 ноября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Бенджамин Комб
В ролях
Эрик Карлеси
Филипп Алье
Стефан Асенсио
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Коммандос-ниндзя 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Коммандос-ниндзя
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Приложение киноафиши