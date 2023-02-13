Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»?

Тед Чан, «Ад – это отсутствие Бога»

Кратким описанием сюжета этой новеллы открывается новый сезон «Ты» – Джо (с недавних пор живущий под именем Джонатан) изучает ее со своими студентами. Действие рассказа разворачивается в мире, где существование бога, рая и ада воспринимается как абсолютный факт – да и как иначе, если тут ангелы то и дело приходят к людям. Главный герой по имени Нил Фиск недавно стал вдовцом, и он знает наверняка, что его жена Сара попала в рай, – однажды он надеется с ней воссоединиться. Не будем спойлерить финал «Ада», потому что Джо и без нас отлично с этим справился, – скажем лишь, что Ник попытается заслужить место в раю неверным способом. Но очень символично, что именно эта новелла открывает новый сезон: вроде как начавший новую жизнь Джо будет отчаянно хвататься за возможность получить искупление, которая постоянно будет от него ускользать

Ты, 4 сезон

Эдгар Аллан По, «Сердце-обличитель»

Перебравшийся в Лондон Джо преподает в университете американскую литературу, так что без упоминания одного из ее классиков было попросту не обойтись, и кажется, что более подходящей для сериала новеллы Эдгара Аллана По попросту не найти. «Сердце-обличитель» – это крошечный рассказ об идеальном убийстве, написанный от первого лица. На протяжении нескольких страниц неназванный главный герой описывает планируемое им преступление, его совершение и раскрытие, постоянно убеждая читателя в том, что он не сумасшедший. Звучит знакомо. А вообще это одна из лучших новелл По, в нескольких страницах которой писатель уместил столько метафор, что на их поиск и дешифровку можно потратить полжизни. Кстати, у Джо, как и у героя «Сердца-обличителя», тоже будет странная фиксация на глазу – правда, кошачьем.

Ты, 4 сезон

Рис Монтроз, «Добрый человек в жестоком мире»

Не пытайтесь найти эту книгу – она существует только в мире «Ты». Тем не менее рекомендуем запомнить ее название, чтобы в конце первой части сезона в полной мере оценить находчивость сценаристов. Это автобиография одного из новых героев сериала, который родился в бедности, но однажды нашел своего настоящего отца, по счастливой (или не очень) случайности оказавшегося герцогом. Теперь ему пророчат должность премьер-министра, чтобы он «спас Великобританию от самой себя». Узнавший об этой книге от своей студентки Джо ни много ни мало называет ее лучшими мемуарами, что он когда-либо читал.

Ты, 4 сезон

Стивен Холл, «Демон Максвелла»

Это еще одно произведение из первого эпизода, которое задаст тон всему, что будет происходить с Джо дальше. В двух словах это роман о потере контроля: главный герой Томас Квинн – несостоявшийся писатель, «унаследовавший» свою профессию от отца с той только разницей, что тот был успешен в своей карьере. Теперь же отец мертв, но стараниями его обожаемого протеже Эндрю Блэка Томас оказывается частью абсолютного хаоса: герои романов начинают появляться в реальном мире, а то, что Томас считал действительностью, оказывается набором литературных конструктов. В общем постмодернизм на максималках. В «Ты» Джо как бы зеркалит Томаса: он словно оказывается в классическом детективе с абсолютно типичными персонажами. Сам он одновременно и жертва, и сыщик, и, кажется, впервые в его жизни он абсолютно ничего не может контролировать.

Ты, 4 сезон

Агата Кристи, «Тело в библиотеке», «Убийство в доме викария»

Со второго эпизода Джо невольно становится эдакой мисс Марпл, пытаясь понять, кто пытается его подставить. Кстати, очень характерно, что именно мисс Марпл, а не Эркюлем Пуаро – другим известным детективом, вышедшим из-под пера Агаты Кристи. Для Джо в новинку расследовать, а не совершать убийство, поэтому роль сыщика-любителя ему подходит больше, нежели профи и знатока своего дела. Иронично, что он будет задаваться вопросом «Как бы поступил Эркюль Пуаро?» – Джо явно думает о себе лучше, чем следовало бы. А вообще неудивительно, что он берется за произведения Агаты Кристи: четвертый сезон – это своеобразная смесь детективного романа и «Сплетницы».

Ты, 4 сезон

Эдгар Аллан По, «Человек толпы»

Еще одна новелла По, которую Джо дает на изучение своим студентам, – это «Человек толпы», который считается одной из первых проб пера писателя в детективном жанре. Сюжет предельно простой: однажды неназванный главный герой, сидя в одной из кофеен Лондона, развлекается тем, что распределяет прохожих на улице по категориям – карманник, падшая женщина, игрок и так далее. Он презирает толпу, осуждает едва ли не каждого человека в ней – опять же, звучит знакомо. Вскоре внимание героя привлекает «дряхлый старик», настолько завораживающий его, что тот следует за ним в самый бедный район города посреди ночи в попытке понять, что же такого особенного в этом старике. Неудивительно, что Джо слегка зациклен на По, – тот, кажется, идеально описал все навязчивые мысли и чувства Голдберга, да еще и в до боли знакомой Джо параноидальной манере.

Ты, 4 сезон

Джоан Дидион, «Год магического мышления»

та книга появляется в сериале аж дважды в третьем эпизоде: цитата из не звучит на похоронах одного из героев, а позднее Джо дает ее своей студентке, чтобы помочь справиться с горем в связи с потерей. Неудивительно, потому что «Год магического мышления» – это роман Джоан Дидион, в котором она описала прожитий ей после смерти мужа год в попытках сделать именно это. Притом ей не дает покоя вопрос «Были ли какие-то знаки, разглядев которые она могла предотвратить случившееся?»