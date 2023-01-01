Плохой лейтенант, 1992

Фильм о трудах и заботах оперуполномоченного нью-йоркской полиции. Но плохой лейтенант — это самый настоящий подонок. Он продаёт изъятые у барыг наркотики, в служебное время регулярно предаётся разврату, отнимает награбленное у грабителей, активно употребляет наркотики сам, а ворованные денежки проигрывает в бейсбольном тотализаторе.



Настоящий, без прикрас, слуга закона: наркоман, игрок, вор, убийца. Полисмен. Однако даже у настоящего подонка нет-нет да и шевельнётся в самой глубине сгнившей души что-то человеческое. Так происходит и здесь, когда лейтенант с корыстными целями впрягается в расследование по делу изнасилованной католической монашки.