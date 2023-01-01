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Плохой лейтенант Плохой лейтенант
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Bad Lieutenant

Плохой лейтенант, 1992

1992 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Фильм о трудах и заботах оперуполномоченного нью-йоркской полиции. Но плохой лейтенант — это самый настоящий подонок. Он продаёт изъятые у барыг наркотики, в служебное время регулярно предаётся разврату, отнимает награбленное у грабителей, активно употребляет наркотики сам, а ворованные денежки проигрывает в бейсбольном тотализаторе.

Настоящий, без прикрас, слуга закона: наркоман, игрок, вор, убийца. Полисмен. Однако даже у настоящего подонка нет-нет да и шевельнётся в самой глубине сгнившей души что-то человеческое. Так происходит и здесь, когда лейтенант с корыстными целями впрягается в расследование по делу изнасилованной католической монашки.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 14 мая 1992
Возраст 18+
MPAA NC-17
Бюджет $1 000 000
Режиссер
Абель Феррара
Абель Феррара
В ролях
Виктор Арго
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Винсент Лареска
Пол Хипп
Леонард Л. Томас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Плохой лейтенант 2 постера
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