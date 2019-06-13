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Hollow Point

Безбашенная пуля, 2019

2019 / США
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хэнк – адвокат, который привык бороться с преступностью, и защищать невиновных. Если правоохранительная система дает сбой, он добивается справедливости методом грубой силы. Адвокат возглавляет группу самопровозглашенных мстителей, которые вступают в бой, когда нужно свершить правосудие. После гибели жены и дочери к команде Хэнка присоединяется профессор колледжа Нолан. Ведь кроме него некому отомстить за их смерть.

  • Бюджет ленты составил 1 миллион долларов.
  • Это первый и единственный американский фильм, в котором снялся актер Дилан Джей. Он же выступил продюсером боевика. Дилан родился на Шри-Ланке и известен также, как рэпер и активист. На родине он снялся в одном фильме, который рассказывает об игроке в крикет.
  • Создатели пытались перевернуть стандартные представления о том, какой должна быть работа над фильмом. Они стремились преодолеть гендерные и расовые стереотипы. Поэтому сознательно нанимали женщин на ключевые должности – оператора-постановщика, линейного продюсера и проч.
  • Картина вошла в список 10 лучших боевиков на вручении кинопремии Джеки Чана.
  • Режиссер Дэниэл Дзирилли специализируется на съемках независимого кино.

Хэнк Кормак работает адвокатом и одновременно является борцом с преступниками. Вместе с верной командой он старается очистить город от «грязи». Однажды в бандитской перестрелке случайно погибают жена и дочь профессора из колледжа Нолана. Последний присоединяется к главным героям, чтобы добиться справедливости.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 30 сентября 2019
Премьера в мире 13 июня 2019
Возраст 16+
Режиссер
Дэниэл Дзирилли
В ролях
Люк Госс
Джей Мор
Джей Мор
Билл Дьюк
Билл Дьюк
Наталия Гуслистая
Наталия Гуслистая
Все актеры и съемочная группа
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Безбашенная пуля
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