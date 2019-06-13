Безбашенная пуля, 2019

Хэнк – адвокат, который привык бороться с преступностью, и защищать невиновных. Если правоохранительная система дает сбой, он добивается справедливости методом грубой силы. Адвокат возглавляет группу самопровозглашенных мстителей, которые вступают в бой, когда нужно свершить правосудие. После гибели жены и дочери к команде Хэнка присоединяется профессор колледжа Нолан. Ведь кроме него некому отомстить за их смерть.
Хэнк Кормак работает адвокатом и одновременно является борцом с преступниками. Вместе с верной командой он старается очистить город от «грязи». Однажды в бандитской перестрелке случайно погибают жена и дочь профессора из колледжа Нолана. Последний присоединяется к главным героям, чтобы добиться справедливости.