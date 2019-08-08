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Девушка с браслетом Девушка с браслетом
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La fille au bracelet

Девушка с браслетом, 2019

2019 / Франция
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Шестнадцатилетнюю Лиз Батай арестовывают прямо на пляже во время летнего отдыха. Ее обвиняют в том, что она зарезала свою лучшую подругу Флору на следующий день после вечеринки, устроенной ею в ее доме. Дальнейший сюжет фильма повествует о мытарствах Лиз в суде присяжных, который происходит два года спустя. Эти два года девушка провела сначала в тюрьме, а затем на испытательном сроке, причем все это время к одной из ее лодыжек был прикреплен электронный браслет. Начинается процесс, и присяжные мечутся от признания невиновности девушки до полной уверенности в том, что она лжет. 

  • Фильм является французской адаптацией аргентинской картины «Обвиняемая», вышедшей годом ранее. Главная героиня обоих фильмов вдохновлена Амандой Нокс, обвиненной в скандальном убийстве Мередит Керчер.
  • По замыслу режиссера фильма, Стефана Демустье, зритель должен почувствовать себя на трибуне присяжных: сюжет не дает иной информации, кроме той, что раскрывают свидетели, и каждый волен сам решать, виновна главная героиня или нет.
  • Помимо детективного сюжета, в картине поднимаются темы конфликта отцов и детей, народного мщения и общей человеческой некоммуникабельности.
  • Роль адвоката Лиз Батай исполняет Анаис Демустье, сестра режиссера. Фактически это создает еще один конфликт в фильме, дихотомию обвинения и правосудия.

Суд присяжных рассматривает дело об убийстве 16-летней школьницы. Единственная подозреваемая – ее одноклассница и лучшая подруга Лиза. После долгого следствия она по-прежнему отрицает свою вину, несмотря на скандальные разоблачения. Французская судебная и психологическая драма на основе аргентинского триллера 2018 года «Обвиняемая». Зрителям предлагается занять место присяжных, знающих о преступлении лишь то, что рассказывают участники слушания.

Лизе Батай восемнадцать, и почти два года она носит электронный браслет, по которому полиция может отследить ее местоположение. Девушку подозревают в убийстве лучшей подруги Флоры, найденной мертвой в собственном доме с несколькими ножевыми ранениями. Известно, что раннее подруги поссорились из-за порнографического видео с участием Лизы, которое Флора выложила в интернет. По словам свидетелей, во время их ссоры не раз прозвучали смертельные угрозы. Кроме того, обвиняемая ведет себя не так, как можно ожидать от напуганной и скорбящей девочки-подростка. Даже отцу Лизы сложно разобраться в ее реакциях. Но разве внешнее впечатление – достаточное основание для обвинительного приговора? Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаем посмотреть онлайн фильм «Девушка с браслетом».

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 15 октября 2020
Премьера в мире 8 августа 2019
Возраст 16+
Режиссер
Стефан Демустье
В ролях
Кьяра Мастроянни
Кьяра Мастроянни
Анаис Демустье
Анаис Демустье
Рошди Зем
Рошди Зем
Карло Ферранте
Энни Мерсье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Девушка с браслетом 1 постер
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Девушка с браслетом смотреть онлайн

Девушка с браслетом
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:39
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