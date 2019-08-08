Девушка с браслетом, 2019

Суд присяжных рассматривает дело об убийстве 16-летней школьницы. Единственная подозреваемая – ее одноклассница и лучшая подруга Лиза. После долгого следствия она по-прежнему отрицает свою вину, несмотря на скандальные разоблачения. Французская судебная и психологическая драма на основе аргентинского триллера 2018 года «Обвиняемая». Зрителям предлагается занять место присяжных, знающих о преступлении лишь то, что рассказывают участники слушания.

Лизе Батай восемнадцать, и почти два года она носит электронный браслет, по которому полиция может отследить ее местоположение. Девушку подозревают в убийстве лучшей подруги Флоры, найденной мертвой в собственном доме с несколькими ножевыми ранениями. Известно, что раннее подруги поссорились из-за порнографического видео с участием Лизы, которое Флора выложила в интернет. По словам свидетелей, во время их ссоры не раз прозвучали смертельные угрозы. Кроме того, обвиняемая ведет себя не так, как можно ожидать от напуганной и скорбящей девочки-подростка. Даже отцу Лизы сложно разобраться в ее реакциях. Но разве внешнее впечатление – достаточное основание для обвинительного приговора? Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаем посмотреть онлайн фильм «Девушка с браслетом».