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Постер фильма Поймать последнюю волну
5.8
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5.8

Поймать последнюю волну

, 2021
Sulla Stessa Onda
Италия / драма, мелодрама, спорт / 18+
Постер фильма Поймать последнюю волну
5.8

О фильме

17-ти летний Лоренцо работает в парусном центре инструктором на курсах, преподает правила поведения на яхте и управления судном. Вскоре их клуб будет проводить регаты, в которых будут соревноваться яхтсмены из разных регионов. На курсы ходит очень симпатичная 16-ти летняя девушка Сара. Лоренцо нравится юная ученица, и девушка тоже симпатизирует молодому инструктору. Через время они оба оказываются в Палермо, но герой никак не может встретиться с Сарой. Девушка неуловима, не берет трубку, редко отвечает на сообщения. Молодой человек отправляется к ней в гости. Её отец сообщает о болезни дочери. Девушка серьезно больна, у неё дегенеративная дистрофия позвоночника, из-за чего она испытывает сильные боли. Отец хотел помочь дочери почувствовать себя обычным подростком, поэтому записал её на курсы. Лоренцо хочет дать возможность своей любимой девушке ощутить свободу. Он приглашает Сару поучаствовать в регате. Девушка принимает предложение парня, тем более он так нравится героине.

В ролях

Эльвира Камаррон
Sara
Роберто Кристиан
Lorenzo
Донателла Финокьяро
Донателла Финокьяро
Susanna
Коррадо Инверницци
Boris
Винченцо Амато
Винченцо Амато
Antonio
Мануэла Вентура
Tuccia
Rosalba Battaglia
Doctor
Sofia Migliara
Barbara
Daniele Pilli
Mario
Robi Arquette
Cantante
Режиссер Massimiliano Camaiti
Сценарист Claudia Bottino, Massimiliano Camaiti
Композитор Yakamoto Kotzuga
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 25 марта 2021
Премьера в мире 25 марта 2021
Бюджет €2 000 000
Производство Cinemaundici
Другие названия
Sulla Stessa Onda, Caught by a Wave, En la misma ola, Na Mesma Onda, Notre été, Aynı Dalganın İçinde, Chytla nás vlna, Den siste bølgen, Elragad a hullám, En la misma onda, Fångade av en våg, Mit den Wellen, Pochwyceni przez fale, Trên Cùng Một Con Sóng, Στο ίδιο κύμα, Поймать последнюю волну, 为爱乘风破浪, 波の上のふたり

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 14 февраля 2023

Отзывы о фильме

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