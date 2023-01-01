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Sulla Stessa Onda

Поймать последнюю волну, 2021

2021 / Италия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
17-ти летний Лоренцо работает в парусном центре инструктором на курсах, преподает правила поведения на яхте и управления судном. Вскоре их клуб будет проводить регаты, в которых будут соревноваться яхтсмены из разных регионов. На курсы ходит очень симпатичная 16-ти летняя девушка Сара. Лоренцо нравится юная ученица, и девушка тоже симпатизирует молодому инструктору. Через время они оба оказываются в Палермо, но герой никак не может встретиться с Сарой. Девушка неуловима, не берет трубку, редко отвечает на сообщения. Молодой человек отправляется к ней в гости. Её отец сообщает о болезни дочери. Девушка серьезно больна, у неё дегенеративная дистрофия позвоночника, из-за чего она испытывает сильные боли. Отец хотел помочь дочери почувствовать себя обычным подростком, поэтому записал её на курсы. Лоренцо хочет дать возможность своей любимой девушке ощутить свободу. Он приглашает Сару поучаствовать в регате. Девушка принимает предложение парня, тем более он так нравится героине.
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Режиссер
Massimiliano Camaiti
В ролях
Эльвира Камаррон
Роберто Кристиан
Донателла Финокьяро
Донателла Финокьяро
Коррадо Инверницци
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поймать последнюю волну 1 постер
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