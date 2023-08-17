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Рейтинг французских фильмов в жанре детектив

Мое преступление 8.0
1 Мое преступление Детективная драма Франсуа Озона об актрисе, убившей продюсера
драма, детектив 2023, Франция
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Черный ящик 7.4
2 Черный ящик Остросюжетная драма о политических интригах, в которые вовлечен эксперт по расшифровке «черных ящиков»
триллер, детектив, боевик 2021, Франция
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Тебя никогда здесь не было 6.7
3 Тебя никогда здесь не было Бывший агент ФБР пытается спасти девочку из рук преступников
триллер, драма, детектив 2017, США / Франция
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Вечеринка на вылет 5.7
4 Вечеринка на вылет Комедийный детектив о расследовании убийства с использованием популярных настольных игр
комедия, детектив 2022, Франция
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