Кто озвучивал актеров в сериале «Твин Пикс» на русском?

Кто озвучивал актеров в сериале «Твин Пикс» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Актеров в продолжении сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча, который стартовал в российском эфире в мае 2017 года, на русском озвучивают следующие артисты:

Кайл МакЛоклен (Kyle MacLachlan) – Дэйл Купер - Олег Вирозуб

Медкен Эмик (Mädchen Amick) – Шелли Джонсон - Вероника Саркисова

Расс Тэмблин (Russ Tamblyn) – доктор Лоуренс - Александр Коврижных

Дэна Эшбрук (Dana Ashbrook) – Бобби Бриггз - Антон Савенков

Рэй Уайз (Ray Wise) – Лилэнд Палмер - Андрей Бархударов

Грейс Забриски (Grace Zabriskie) – Сара Палмер - Татьяна Шитова

Майкл Хорс (Michael Horse) – Томми Хилл - Даниил Эльдаров

Брент Бриско (Brent Briscoe) – детектив Дэйв - Олег Куценко

Джейн Адамс (Jane Adams) – Констанс Талбот - Анастасия Лапина

Роберт Форстер (Robert Forster) – шериф Фрэнк - Владимир Левашёв

Наоми Уоттс (Naomi Watts) – Джени Джонс - Ольга Зверева

Пирс Гэнон (Pierce Gagnon) – Сонни Джим Джонс - Елена Шульман

Джордж Гриффит (George Griffith) – Рэй Монро - Михаил Тихонов

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен
Kyle MacLachlan
Медкен Эмик
Медкен Эмик
Mädchen Amick
Расс Тэмблин
Расс Тэмблин
Russ Tamblyn
Вероника Саркисова
Дэна Эшбрук
Дэна Эшбрук
Dana Ashbrook
Рэй Уайз
Рэй Уайз
Ray Wise
Грейс Забриски
Грейс Забриски
Grace Zabriskie
Брент Бриско
Brent Briscoe
Джейн Адамс
Джейн Адамс
Jane Adams
Роберт Форстер
Роберт Форстер
Robert Forster
