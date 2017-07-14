Кто озвучивал актеров в сериале «Твин Пикс» на русском?

Актеров в продолжении сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча, который стартовал в российском эфире в мае 2017 года, на русском озвучивают следующие артисты:
Кайл МакЛоклен (Kyle MacLachlan) – Дэйл Купер - Олег Вирозуб
Медкен Эмик (Mädchen Amick) – Шелли Джонсон - Вероника Саркисова
Расс Тэмблин (Russ Tamblyn) – доктор Лоуренс - Александр Коврижных
Дэна Эшбрук (Dana Ashbrook) – Бобби Бриггз - Антон Савенков
Рэй Уайз (Ray Wise) – Лилэнд Палмер - Андрей Бархударов
Грейс Забриски (Grace Zabriskie) – Сара Палмер - Татьяна Шитова
Майкл Хорс (Michael Horse) – Томми Хилл - Даниил Эльдаров
Брент Бриско (Brent Briscoe) – детектив Дэйв - Олег Куценко
Джейн Адамс (Jane Adams) – Констанс Талбот - Анастасия Лапина
Роберт Форстер (Robert Forster) – шериф Фрэнк - Владимир Левашёв
Наоми Уоттс (Naomi Watts) – Джени Джонс - Ольга Зверева
Пирс Гэнон (Pierce Gagnon) – Сонни Джим Джонс - Елена Шульман
Джордж Гриффит (George Griffith) – Рэй Монро - Михаил Тихонов
