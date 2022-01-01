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Дэна Эшбрук
Дэна Эшбрук
Dana Ashbrook
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Дэна Эшбрук
Dana Ashbrook
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Дата рождения
24 мая 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дэна Эшбрук
Родился 24 мая 1967 года. Сан-Диего, Калифорния, США.
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Фильмография Дэна Эшбрук
Игры сознания
драма, фантастика, триллер
2020, США
5.0
До встречи с Грейс
комедия, драма
2017, США
7.0
Неслабый пол
комедия
2014, США
4.0
Твин Пикс: сквозь огонь
детектив, триллер, ужасы
1992, США
6.0
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