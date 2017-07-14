Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает «Кунг фу Панду» на русском?

Кто озвучивает «Кунг фу Панду» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультфильма «Кунг-фу панда», вышедшего в 2008 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Джек Блэк — По – Михаил Галустян

Анджелина Джоли — мастер Тигрица – Алиса Гребенщикова

Дастин Хоффман — мастер Шифу – Александр Хотченков

Джеки Чан — мастер Обезьяна – Илья Лагутенко

Сет Роген — мастер Богомол – Олег Куценко

Люси Лью — мастер Гадюка – Анна Семенович

Дэвид Кросс — мастер Журавль – Александр Гаврилин

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кунг-Фу Панда
Кунг-Фу Панда комедия, анимация
2008, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше