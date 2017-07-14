Кто озвучивает «Кунг фу Панду» на русском?

Героев мультфильма «Кунг-фу панда», вышедшего в 2008 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Джек Блэк — По – Михаил Галустян
Анджелина Джоли — мастер Тигрица – Алиса Гребенщикова
Дастин Хоффман — мастер Шифу – Александр Хотченков
Джеки Чан — мастер Обезьяна – Илья Лагутенко
Сет Роген — мастер Богомол – Олег Куценко
Люси Лью — мастер Гадюка – Анна Семенович
Дэвид Кросс — мастер Журавль – Александр Гаврилин
