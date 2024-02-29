Когда 7 сезон сериала "Невский"?

Седьмой сезон популярного детективного сериала "Невский" уже скоро выходит. Ожидается, что премьера состоится 25 марта 2024 года, но пока неизвестно название нового сезона. Создатели сериала решили продолжить сагу, подтверждая, что это не конец захватывающей криминальной истории.



Сериал "Невский" стартовал в 2015 году, рассказывая историю капитана полиции Павла Семенова, который переводится из спального района в центр Северной столицы. Уникальность героя в исполнении Антона Васильева заключается в том, что он не идеальный служитель порядка, а живой человек, что зрителям пришлось по вкусу.



В седьмом сезоне "Невского" продолжится насыщенная история Павла Семенова, работающего в одном из спальных районов Северной столицы. Он часто вовлекается в уличные драки, проникает в наркоманские притоны и задерживает преступников. Главный герой вынужден действовать оперативно, чтобы не стать мишенью для пуль. Это особенно важно, учитывая, что его дома ждут супруга Юля и сын Саша. Однако однажды он решает пойти на риск, чтобы спасти дочь известного предпринимателя.