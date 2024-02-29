Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда 7 сезон сериала "Невский"?

Когда 7 сезон сериала "Невский"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 февраля 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Седьмой сезон популярного детективного сериала "Невский" уже скоро выходит. Ожидается, что премьера состоится 25 марта 2024 года, но пока неизвестно название нового сезона. Создатели сериала решили продолжить сагу, подтверждая, что это не конец захватывающей криминальной истории.

Сериал "Невский" стартовал в 2015 году, рассказывая историю капитана полиции Павла Семенова, который переводится из спального района в центр Северной столицы. Уникальность героя в исполнении Антона Васильева заключается в том, что он не идеальный служитель порядка, а живой человек, что зрителям пришлось по вкусу.

В седьмом сезоне "Невского" продолжится насыщенная история Павла Семенова, работающего в одном из спальных районов Северной столицы. Он часто вовлекается в уличные драки, проникает в наркоманские притоны и задерживает преступников. Главный герой вынужден действовать оперативно, чтобы не стать мишенью для пуль. Это особенно важно, учитывая, что его дома ждут супруга Юля и сын Саша. Однако однажды он решает пойти на риск, чтобы спасти дочь известного предпринимателя.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Невский
Невский драма, криминал
2016, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Галия Кадирбекова 10 мая 2024, 14:27
Говорили про март! Уже май !!!!!
10 мая 2024, 14:27 Ответить
Иван Петренко 26 мая 2024, 15:12
Где можно посмотреть сериал невский 7 сезон
26 мая 2024, 15:12 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Плакса»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 48 комментариев
Вовсе не «Ирония судьбы»: почему советский фильм Быкова «Телеграмма» называют негласным символом Нового года
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду
Покорила СССР в 15 лет: Настенька из «Морозко» исчезла на пике славы — ее судьба оказалась драматичнее сказки
«Буратино» против «Пиноккио»: новый российский фильм бросает вызов версиям Disney и дель Торо — Запад уже давно покорил
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше