Где снимали сериал "Операция Карпаты"?

Наш ответ:

Съемки сериала начались в Пермском крае, где в качестве площадок были выбраны мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий "Пермь-36", аэродром "Фролово", Каменный город, завод в селе Пашия, а также поселки Шумихинский и Кусье-Александровский. Затем съемки перенеслись в город Касимов в Рязанской области, а также в Москву и Московскую область.



Сериал, написанный Андреем Житковым, начинается в 1949 году, когда командование МВД и МГБ решает внедрить своих агентов в бандитское подполье после столкновения с бандеровцами. Полковник Давыдов возглавляет операцию, в рамках которой из тюрьмы освобождают вора-рецидивиста Чуму, чтобы он обучил оперативника Вороновского "блатной" жаргоне. Несмотря на их враждебные отношения, им приходится сотрудничать, чтобы предотвратить теракты. Однако план меняется, когда опытный оперативник Леснов погибает, и Вороновскому приходится внедряться в банду вместе с Чумой. Их цель — предотвратить крупные теракты против советских властей и местного населения.