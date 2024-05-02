Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Операция Карпаты"?

Где снимали сериал "Операция Карпаты"?

Олег Скрынько 2 мая 2024 Дата обновления: 2 мая 2024
Наш ответ:

Съемки сериала начались в Пермском крае, где в качестве площадок были выбраны мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий "Пермь-36", аэродром "Фролово", Каменный город, завод в селе Пашия, а также поселки Шумихинский и Кусье-Александровский. Затем съемки перенеслись в город Касимов в Рязанской области, а также в Москву и Московскую область.

Сериал, написанный Андреем Житковым, начинается в 1949 году, когда командование МВД и МГБ решает внедрить своих агентов в бандитское подполье после столкновения с бандеровцами. Полковник Давыдов возглавляет операцию, в рамках которой из тюрьмы освобождают вора-рецидивиста Чуму, чтобы он обучил оперативника Вороновского "блатной" жаргоне. Несмотря на их враждебные отношения, им приходится сотрудничать, чтобы предотвратить теракты. Однако план меняется, когда опытный оперативник Леснов погибает, и Вороновскому приходится внедряться в банду вместе с Чумой. Их цель — предотвратить крупные теракты против советских властей и местного населения.

Татьяна Николаева 2 мая 2024, 22:31
Хочу сразу сказать, что природа полностью не соответствует. В Карпатах вообще в горах нет болот и ели не растут. Если Вы снимаете, то хотя бы природа пусть соответствует. Язык, вообще далёк, так говорят только в центральной Украине. А усы такие носили только в Запорожье. Так какую историю Вы приподнесли в фильме? Не географии, не истории -??? Зачем снимать????
2 мая 2024, 22:31 Ответить
Татьяна Николаева 2 мая 2024, 22:37
В Ужгороде и в Мукачево дороги из брусчатки, а в сериале ей даже не пахнет. Так что режиссёры учите хотя бы немного историю. А то поколение итак тупое.
2 мая 2024, 22:37 Ответить
zharkov3 5 мая 2024, 13:20
в ответ на сообщение Татьяна Николаева от 2 мая 2024, 22:31
, ель, сосна, граб, дуб
Основными лесными породами является: бук, ель, сосна, граб, дуб. Как примеси распространены явор, ясень, клен остролистий, липа, осина, береза, черешня, и др. Преобладают лиственные насаждения. Они "одевают" 52,8% всей покрытой лесом площади. Но хозяйкой карпатских лесов является ель. Как примесь ель появляется на равнинах и в нижнем ярусе гор.
5 мая 2024, 13:20 Ответить
zharkov3 5 мая 2024, 13:22
Природа Карпат местами очень похожа на природу Урала.
5 мая 2024, 13:22 Ответить
Наталья Кривохижа 5 мая 2024, 17:08
в ответ на сообщение Татьяна Николаева от 2 мая 2024, 22:31
Вас забыли спросить где кому и что снимать,не нравится не смотрите
5 мая 2024, 17:08 Ответить
Любомир Трезоров 5 мая 2024, 17:46
в ответ на сообщение Татьяна Николаева от 2 мая 2024, 22:31
НИ истории, НИ географии - г - грамматика
5 мая 2024, 17:46 Ответить
Любомир Трезоров 5 мая 2024, 17:49
в ответ на сообщение Татьяна Николаева от 2 мая 2024, 22:37
О, да, брусчатка и её запах - это, пожалуй, самое главное при изучении истории... думаю, Ваши суждения о тупости поколения имеют такую же ценность, как и Ваше знание русского языка... :) Молчание - золото, правда- правда :)))
5 мая 2024, 17:49 Ответить
Валентина Скафа 5 мая 2024, 19:18
в ответ на сообщение Татьяна Николаева от 2 мая 2024, 22:31
Вы серьезно,ели не растут?)Вы откуда такую черпаете информацию?)Усы носили прихлебники Бандеры!У меня брат живет в Закарпатской области,и могу сказать что ели растут и еще как растут)Сама лично видела и знаю.
5 мая 2024, 19:18 Ответить
Елена Малюкова 5 мая 2024, 19:43
в ответ на сообщение Татьяна Николаева от 2 мая 2024, 22:31
Не заморачивайтесь на природе(( Сериал - правильный!
5 мая 2024, 19:43 Ответить
Ирина Дорошева 12 мая 2024, 01:16
в ответ на сообщение Татьяна Николаева от 2 мая 2024, 22:31
Ели в Карпатах растут, на украинском языке называются "смэрэки"!
12 мая 2024, 01:16 Ответить
Павел Ярмолюк 12 мая 2024, 12:39
в ответ на сообщение Татьяна Николаева от 2 мая 2024, 22:31
А и не обязательно чтобы всё полностью соответствовало. Главное общая канва.
12 мая 2024, 12:39 Ответить
Елена Арбатская 27 апреля 2025, 17:11
Город Молотов до 1957 года , затем Пермь . В расписании поездов Молотов - Псков . Как из Перми можно доехать до Пскова ? Никогда такого поезда не было и быть не могло . За географию автору сценария минус
27 апреля 2025, 17:11 Ответить
