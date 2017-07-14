В какой последовательности смотреть «Звездные войны»?

Меню
Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Чтобы иметь представление о полноценной истории «Звездных войн» в хронологическом порядке, смотреть «Звездные войны» нужно начинать с 1 эпизода – «Скрытая угроза». Вот в каком порядке правильно смотреть все «Звездные войны»:

«Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза»

«Звездные войны: Эпизод 2 – Атака клонов»

«Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов»

«Изгой-один. Звездные войны: Истории»

«Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда»

«Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар»

«Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение джедая»

«Звездные войны: Пробуждение силы»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Звездные войны: Эпизод 9»

Теги: в каком порядке смотреть фильмы?
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход фантастика, боевик
2019, США
6.0
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории фантастика, приключения, боевик
2018, США
7.0
Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи боевик, фантастика, приключения
2017, США
6.0
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2016, США
7.0
Звездные войны: Пробуждение силы
Звездные войны: Пробуждение силы боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2015, США
7.0
Звездные Войны: Войны клонов
Звездные Войны: Войны клонов анимация, приключения, фантастика
2008, США / Сингапур
7.0
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая фантастика, приключения, боевик
1983, США
7.0
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар фантастика, приключения, боевик
1980, США
8.0
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда боевик, семейный, приключения, фантастика
1977, США
8.0
