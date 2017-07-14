Кто играл в «Офицерах» главные роли?

Главные роли в «Офицерах» (советском фильме 1971 года) играли:
Георгий Юматов... Алексей Трофимов
Василий Лановой... Иван Варавва
Алина Покровская... Любовь Трофимова
Александр Воеводин... Егор Трофимов
Наталья Рычагова... Маша Белкина
В российском сериале «Офицеры» 2006 года главные роли исполнили:
Алексей Макаров... Егор
Сергей Горобченко... Александр
Василий Лановой... генерал
Эльвира Болгова... Евгения
Александр Дедюшко... полковник Иван Марченко
Михаил Ефремов... подполковник Петренко Семён Иванович
