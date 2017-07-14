Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто играл в «Офицерах» главные роли?

Кто играл в «Офицерах» главные роли?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Главные роли в «Офицерах» (советском фильме 1971 года) играли:

Георгий Юматов... Алексей Трофимов

Василий Лановой... Иван Варавва

Алина Покровская... Любовь Трофимова

Александр Воеводин... Егор Трофимов

Наталья Рычагова... Маша Белкина

В российском сериале «Офицеры» 2006 года главные роли исполнили:

Алексей Макаров... Егор

Сергей Горобченко... Александр

Василий Лановой... генерал

Эльвира Болгова... Евгения

Александр Дедюшко... полковник Иван Марченко

Михаил Ефремов... подполковник Петренко Семён Иванович

 

