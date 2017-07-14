Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто дублировал «Пираты Карибского моря 5» в России?

Кто дублировал «Пираты Карибского моря 5» в России?

Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 июля 2017

«Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки» в России дублировали следующие актеры:

Джонни Депп и Энтони Де Ла Торре - капитан Джек Воробей - Александр Баргман

Хавьер Бардем - капитан Армандо Салазар (Эль Матадор Дель Мар) - Артур Ваха

Джеффри Раш - капитан Гектор Барбосса - Валентин Морозов

Брентон Туэйтс - Генри Тёрнер - Егор Лесников

Кая Скоделарио - Карина Смит/Барбосса - Василиса Ручимская

Кевин Макнелли - Джошами Гиббс - Вадим Яковлев

Стивен Грэм - Скрам - Алексей Макрецкий

Мартин Клебба - Марти - Иван Паршин

Энгус Барнетт - Маллрой - Валерий Кухарешин

Жиль Нью - Мёртогг - Максим Сергеев

Дэвид Уэнэм - Скарфилд - Дмитрий Стрелков

Дэнни Киррейн - Боллард -

Гольшифте Фарахани - Шанса - Ольга Вечерик

Орландо Блум - капитан Уилл Тёрнер - Андрей Зайцев

Кира Найтли - Элизабет Тёрнер -

Пол Маккартни - Дядя Джек - Георгий Корольчук

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Джонни Депп
Джонни Депп
Johnny Depp
Александр Баргман
Александр Баргман
Aleksandr Bargman
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Javier Bardem
Артур Ваха
Артур Ваха
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Geoffrey Rush
Брентон Туэйтс
Брентон Туэйтс
Brenton Thwaites
Валентин Морозов
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
Kaya Scodelario
Стивен Грэм
Стивен Грэм
Stephen Graham

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана
Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше