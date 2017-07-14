Кто дублировал «Пираты Карибского моря 5» в России?

«Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки» в России дублировали следующие актеры:
Джонни Депп и Энтони Де Ла Торре - капитан Джек Воробей - Александр Баргман
Хавьер Бардем - капитан Армандо Салазар (Эль Матадор Дель Мар) - Артур Ваха
Джеффри Раш - капитан Гектор Барбосса - Валентин Морозов
Брентон Туэйтс - Генри Тёрнер - Егор Лесников
Кая Скоделарио - Карина Смит/Барбосса - Василиса Ручимская
Кевин Макнелли - Джошами Гиббс - Вадим Яковлев
Стивен Грэм - Скрам - Алексей Макрецкий
Мартин Клебба - Марти - Иван Паршин
Энгус Барнетт - Маллрой - Валерий Кухарешин
Жиль Нью - Мёртогг - Максим Сергеев
Дэвид Уэнэм - Скарфилд - Дмитрий Стрелков
Дэнни Киррейн - Боллард -
Гольшифте Фарахани - Шанса - Ольга Вечерик
Орландо Блум - капитан Уилл Тёрнер - Андрей Зайцев
Кира Найтли - Элизабет Тёрнер -
Пол Маккартни - Дядя Джек - Георгий Корольчук
