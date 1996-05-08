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Васса Бокова
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Персоны
Васса Бокова
Васса Бокова
Дата рождения
8 мая 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Нижний Новгород, Россия
Популярные фильмы
Далекие близкие
(2022)
8.461538
Метод
(2015)
8.2
Король и Шут
(2023)
0
Фильмография Васса Бокова
Жанр
Все
Биография
Драма
Криминал
Музыка
Триллер
Год
Все
2023
2022
2015
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актриса
3
Король и Шут
драма, биография, музыка
2023, Россия
8.5
Далекие близкие
драма
2022, Россия
Смотрите онлайн
8.2
Метод
драма, криминал, триллер
2015, Россия
Новости о Васса Бокова
«Кинопоиск» представил первый трейлер сериала о рок-группе «Король и Шут»
Появились новые кадры из сериала «Король и Шут»
Релиз сериала «Король и Шут» намечен на 2023 год
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