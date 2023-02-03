«Кинопоиск» представил первый трейлер сериала о рок-группе «Король и Шут»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил дебютный трейлер горячо ожидаемого сериала о рок-группе «Король и Шут». Это будет не стандартный байопик, панк-сказка, в которой реальность будет переплетена с фантазиями.

Сериал расскажет о становлении знаменитого коллектива — от момента, когда музыканты из Петербурга выбирали название группы и давали первые концерты, до их масштабных выступлений на крупнейших площадках страны. Параллельно будет развиваться сюжетная линия в мире грез, где Горшок и Князь попытаются спасти принцессу из плена колдуна. В ходе своего приключения они повстречают персонажей, которые фигурируют в их песнях.

Михаила «Горшка» Горшенева воплотил Константин Плотников, а Андрея Князева сыграл Влад Коноплев. В остальной актерский состав вошли Илья Ловкий, Даниил Вахрушев, Васса Бокова, Данила Рассомахин и Ян Ильвес. По словам режиссера Рустама Мосафира, в работе над шоу он опирался на различные фэнтези 1980-х, включая «Монти Пайтон» Терри Гиллиама:

«В сериале мы хотели сконцентрироваться на отношениях внутри группы, передать суть творчества, дружбы двух талантливых людей — Князя и Горшка. О реальной истории группы можно узнать в книгах, посмотреть интервью на YouTube, но мне хотелось снять не докудраму, а создать художественное произведение с той атмосферой и с тем духом, что есть в песнях «Короля и Шута». Поэтому мы добавили в сериал фантазийную линию. Визуально в ней опирались на аналоговое фэнтези 1980-х, но вообще наша история находится на стыке разных жанров. Можно назвать разные источники вдохновения. К примеру, благодаря абсурдистскому юмору у нас есть что-то общее с «Монти Пайтоном», а то, что у нас некоторые актеры появляются и в реальном, и в фантазийном мире, роднит нас с фильмом «Запределье» Тарсема Сингха. Мне кажется, эта многогранность, разножанровость и делают наш сериал особенным».

Сериал будет состоять из восьми эпизодов. Премьера состоится 2 марта.