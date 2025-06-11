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Постер сериала Высокий сезон
Постер сериала Высокий сезон
Постер сериала Высокий сезон
Постер сериала Высокий сезон
Постер сериала Высокий сезон
Постер сериала Высокий сезон
Постер сериала Высокий сезон
Рейтинги
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Высокий сезон

Высокий сезон (2025 - …)

Vysokij sezon 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Start
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 5 часов 20 минут

О чем сериал

По сюжету молодая пара Миша и Аня  проводят свой отпуск во Вьетнаме. В предпоследний день отдыха, накануне отъезда, Аня пропадает после встречи со своим бывшим бойфрендом Сахаром, которого считала мертвым. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша начинает самостоятельные поиски и очень скоро обнаруживает, что причина исчезновения Ани кроется в ее прошлом, которое она от него намеренно утаила. Начав поиски Ани, Миша знакомится с капитаном Народной Армии Вьетнама — Тао, которая вернулась в свой родной городок, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели младшей сестры. Вместе они проходят путь от случайных знакомых до настоящих друзей, спасающих друг друга от смертельной опасности.
 

Высокий сезон - трейлер первого сезона №2
Высокий сезон  трейлер первого сезона №2
В ролях
В ролях
Павел Попов
Павел Попов
Анна Завтур
Анна Завтур
Юрий Насонов
Васса Бокова
Васса Бокова
Донг Ань Куинь
Сиу Нгуен
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Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Высокий сезон»

Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 июля 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Высокий сезон - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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