Сериал «Полицейское братство» – это детективный боевик о двух поколениях следователей петербургского Уголовного розыска. Пожилой полицейский Шавырин узнает, что он смертельно болен, и решает уйти из жизни самостоятельно. Тем временем из колонии освобождается когда-то осужденный за профессиональное преступление полковник Тарасов. Он хочет отомстить бандиту, из-за которого ему пришлось отсидеть. Однако в это время дочь Шавырина Настя знакомится с сыном Тарасова Никитой. Случайно дети меняют планы родителей.