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Киноафиша Сериалы Полицейское братство
Полицейское братство (2022 - 2022) Полицейское братство 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Полицейское братство» – это детективный боевик о двух поколениях следователей петербургского Уголовного розыска. Пожилой полицейский Шавырин узнает, что он смертельно болен, и решает уйти из жизни самостоятельно. Тем временем из колонии освобождается когда-то осужденный за профессиональное преступление полковник Тарасов. Он хочет отомстить бандиту, из-за которого ему пришлось отсидеть. Однако в это время дочь Шавырина Настя знакомится с сыном Тарасова Никитой. Случайно дети меняют планы родителей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Селин
Сергей Селин
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Александр Половцев
Александр Половцев
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Любовь Виролайнен
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Полицейское братство - Сезон 1 Сезон 1
2022, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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