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Борис Ливанов
Борис Ливанов
О персоне
Фильмография
Борис Ливанов
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Дата рождения
8 мая 1904
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
22 сентября 1972
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Бориса Ливанова
Родился 8 мая 1904 года. Москва, Российская Империя.
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Фильмография Бориса Ливанова
Медный всадник России
исторический, драма
2019, Россия
0.0
Степень риска
драма
1969, СССР
7.0
Гибель эскадры
драма, военный
1965, СССР
7.0
Слепой музыкант
драма
1960, СССР
7.0
Мертвые души
мистика, драма
1960, СССР
7.0
Михайло Ломоносов
биография
1955, СССР
7.0
Адмирал Ушаков
драма, биография
1953, СССР
7.0
Сталинградская битва
драма, военный
1949, СССР
5.0
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