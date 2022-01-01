Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Борис Ливанов

Борис Ливанов

Борис Ливанов
Борис Ливанов
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 мая 1904
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
22 сентября 1972
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Бориса Ливанова

Родился 8 мая 1904 года. Москва, Российская Империя.

Фильмография Бориса Ливанова
Медный всадник России
Медный всадник России
исторический, драма 2019, Россия
0.0
Степень риска
Степень риска
драма 1969, СССР
7.0
Гибель эскадры
Гибель эскадры
драма, военный 1965, СССР
7.0
Слепой музыкант
Слепой музыкант
драма 1960, СССР
7.0
Мертвые души
Мертвые души
мистика, драма 1960, СССР
7.0
Михайло Ломоносов
Михайло Ломоносов
биография 1955, СССР
7.0
Адмирал Ушаков
Адмирал Ушаков
драма, биография 1953, СССР
7.0
Сталинградская битва
Сталинградская битва
драма, военный 1949, СССР
5.0
Все фильмы
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Приложение киноафиши