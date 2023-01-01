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Киноафиша Сериалы Спящий

Спящий (2023 - …)

Nightsleeper
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал BBC One
Стрим-сервис BBC iPlayer
О чем сериал

Сериал «Спящий» – это драматический детективный триллер о пассажирах поезда, мчащегося навстречу катастрофе. Спальный состав выдвигается из Глазго в Лондон. Помимо простых пассажиров, на борту оказывается британский правительственный агент, выполняющий секретное задание. Он один знает, что поезду не суждено добраться до пункта назначения, ведь на пути его ждет тщательно спланированный теракт. Единственный способ предотвратить трагедию – начать действовать изнутри, спасая спящих людей одного за другим.

В ролях
В ролях
Александра Роуч
Александра Роуч
Джо Коул
Джо Коул
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA, 6 эпизодов
 
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