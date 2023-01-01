Сериал «Спящий» – это драматический детективный триллер о пассажирах поезда, мчащегося навстречу катастрофе. Спальный состав выдвигается из Глазго в Лондон. Помимо простых пассажиров, на борту оказывается британский правительственный агент, выполняющий секретное задание. Он один знает, что поезду не суждено добраться до пункта назначения, ведь на пути его ждет тщательно спланированный теракт. Единственный способ предотвратить трагедию – начать действовать изнутри, спасая спящих людей одного за другим.