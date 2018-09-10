«Незнакомцы» — британская криминальная драма о прошлом, которое лучше не вспоминать. Жизнь главного героя переворачивается, когда его жена погибает в автоаварии. Половину жизни она провела в Гонконге, вдали от мужа, ни разу не посещавшего Поднебесную. Но сейчас мужчина решается на перелет, чтобы попасть на опознание тела. Его шокирует новость о том, что все это время супруга вела двойную жизнь: у нее была еще одна семья. Вместе с новыми «родственниками» герою предстоит распутать клубок интриг и выяснить личность настоящего убийцы.