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Постер к сериалу Незнакомцы
Постер к сериалу Незнакомцы
Постер к сериалу Незнакомцы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Киноафиша Сериалы Незнакомцы
Незнакомцы (2018 - 2018) Strangers 18+
Год выпуска 2018
Страна Великобритания/Китай/Гонконг/Тайвань
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Незнакомцы» — британская криминальная драма о прошлом, которое лучше не вспоминать. Жизнь главного героя переворачивается, когда его жена погибает в автоаварии. Половину жизни она провела в Гонконге, вдали от мужа, ни разу не посещавшего Поднебесную. Но сейчас мужчина решается на перелет, чтобы попасть на опознание тела. Его шокирует новость о том, что все это время супруга вела двойную жизнь: у нее была еще одна семья. Вместе с новыми «родственниками» герою предстоит распутать клубок интриг и выяснить личность настоящего убийцы.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс Sally Porter
Тим МакИннерни
Тим МакИннерни
Энтони Вон
Энтони Вон David Chen
Ракель Кэссиди
Ракель Кэссиди Rachel Hargreaves
Розалинд Халстэд
Розалинд Халстэд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Незнакомцы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Незнакомцы
Кадры из сериала
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