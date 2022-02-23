Американский комедийный мультсериал «Гордая семья: Громче и с гордостью» – это спин-офф оригинального шоу «Семейка Праудов». В центре событий оказывается девочка-подросток Пенни Прауд, одна из членов сумасшедшей семейки. Конечно, приключения ожидают и остальных забавных домочадцев: ее папу и маму Оскара и Труди, братьев-двойняшек Биби и Сиси и их бабушку, известную как Шуга Мама. С героями каждый раз происходят увлекательные истории, из которых им приходится выкручиваться различными оригинальными способами.