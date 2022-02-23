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Постер к сериалу Гордая семья: Громче и с гордостью
Постер к сериалу Гордая семья: Громче и с гордостью
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Киноафиша Сериалы Гордая семья: Громче и с гордостью
Гордая семья: Громче и с гордостью (2022 - …) The Proud Family: Louder and Prouder
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 3 часа 40 минут
О чем сериал

Американский комедийный мультсериал «Гордая семья: Громче и с гордостью» – это спин-офф оригинального шоу «Семейка Праудов». В центре событий оказывается девочка-подросток Пенни Прауд, одна из членов сумасшедшей семейки. Конечно, приключения ожидают и остальных забавных домочадцев: ее папу и маму Оскара и Труди, братьев-двойняшек Биби и Сиси и их бабушку, известную как Шуга Мама. С героями каждый раз происходят увлекательные истории, из которых им приходится выкручиваться различными оригинальными способами.

Гордая семья: Громче и с гордостью - трейлер
Гордая семья: Громче и с гордостью
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Закари Куинто
Закари Куинто
Джейн Линч
Джейн Линч
Кеке Палмер
Кеке Палмер
Бренда Сонг
Бренда Сонг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гордая семья: Громче и с гордостью - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Гордая семья: Громче и с гордостью
Кадры из сериала
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