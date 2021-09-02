Мария Луговая – российская актриса, родилась 23 июля 1987 года в Ленинграде. В январе 2020 года вышла замуж за актера Сергея Лавыгина и взяла его фамилию.

Актриса рассказывала, что в детстве была послушным и домашним ребенком. Она редко встречалась с подругами, почти не гуляла допоздна – не было времени из-за учебы. С искусством познакомилась рано: играла на скрипке в музыкальной школе, занималась бальными танцами. Учителя прочили ей карьеру журналиста или экономиста, поэтому были удивлены выбору Марии, когда она поступила в Академию театрального искусства. И уже на первом курсе дебютировала в кино с небольшой ролью.

В 2008 году с успехом окончила академию и ее, единственную из выпуска, пригласили в Александринский театр. В своей первой постановке, спектакле «Живой труп» по пьесе Льва Николаевича Толстого, она сыграла Сашу.

В этом же году на телеэкраны вышел сериал «Рыжая» про ослепшую девушку-пианистку Таисию, мечтающую поступить в музыкальную академию им. Гнесиных – ее и сыграла Мария. Она считает эту роль знаковой для себя, поскольку персонаж оказался близок по характеру ей самой – такая же сопереживающая, открытая. Этот сериал сделал ее знаменитой, ее стали узнавать на улицах.

Марию считают разноплановой актрисой: ей одинаково хорошо удаются комедийные (Маша в «Елки 3») и драматические роли, например Даша Шатова в экранизации романа Достоевского «Бесы».