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Мария Луговая

Мария Луговая
Мария Луговая
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Дата рождения
23 июля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
165 см
Биография Марии Луговой

Мария Луговая – российская актриса, родилась 23 июля 1987 года в Ленинграде. В январе 2020 года вышла замуж за актера Сергея Лавыгина и взяла его фамилию.

Актриса рассказывала, что в детстве была послушным и домашним ребенком. Она редко встречалась с подругами, почти не гуляла допоздна – не было времени из-за учебы. С искусством познакомилась рано: играла на скрипке в музыкальной школе, занималась бальными танцами. Учителя прочили ей карьеру журналиста или экономиста, поэтому были удивлены выбору Марии, когда она поступила в Академию театрального искусства. И уже на первом курсе дебютировала в кино с небольшой ролью.

В 2008 году с успехом окончила академию и ее, единственную из выпуска, пригласили в Александринский театр. В своей первой постановке, спектакле «Живой труп» по пьесе Льва Николаевича Толстого, она сыграла Сашу.

В этом же году на телеэкраны вышел сериал «Рыжая» про ослепшую девушку-пианистку Таисию, мечтающую поступить в музыкальную академию им. Гнесиных – ее и сыграла Мария. Она считает эту роль знаковой для себя, поскольку персонаж оказался близок по характеру ей самой – такая же сопереживающая, открытая. Этот сериал сделал ее знаменитой, ее стали узнавать на улицах.

Марию считают разноплановой актрисой: ей одинаково хорошо удаются комедийные (Маша в «Елки 3») и драматические роли, например Даша Шатова в экранизации романа Достоевского «Бесы».

Интересные факты о Марии Луговой
  • В рыжий Мария перекрасилась еще в школе, так как считала, что этот цвет больше подходит ее характеру, а ее настоящий цвет волос – светло-русый;
  • Первая съемка в кино, эпизодическая роль в сериале «Фаворский», актрисе не понравилась, она признавалась, что театральные подмостки ей казались милее;
  • В 2020 году участвовала в съемках шоу «Ледниковый период» в паре с литовским фигуристом Повиласом Ванагасом;
  • Родители – преподаватели философии, поэтому к выбору профессии отнеслись по-философски: главное, чтобы ей самой нравилось;
  • Своей основной работой считает службу в московском ТЮЗе, в который поступила в 2013 году.
Фильмография Марии Луговой
Мария. Спасти Москву
Мария. Спасти Москву
военный, драма 2021, Россия
0.0
Русское краткое. Выпуск 4
Русское краткое. Выпуск 4
короткометражный, драма, комедия 2018, Россия
5.0
Бесы
Бесы
драма, детектив 2014, Россия
4.0
Ёлки 3
Ёлки 3
комедия 2013, Россия
6.0
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20 июля 2021 15:03
Начались съемки сериала «Нинель», в котором Мария Луговая исполнит 15 ролей Сюжет будет построен вокруг аферистки с талантом перевоплощения.
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27 апреля 2021 16:21
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