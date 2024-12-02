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Постер сериала Персональный ассистент
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Киноафиша Сериалы Персональный ассистент

Персональный ассистент (2024 - 2024)

Personalnyj assistent 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 59 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 7 часов 52 минуты

О чем сериал

Вадим Воронков – глава большой строительной компании. Ольга – его личная помощница. И она знает о своём начальнике гораздо больше, чем он знает о ней. У загадочной ассистентки есть ещё одно имя, которое она скрыла при устройстве на работу. А главное, у неё есть тайные мотивы, чтобы поближе подобраться к Воронкову. Их пути уже пересекались раньше, хотя он об этом пока не догадывается. Оля преследует его как неумолимый призрак прошлого: она тщательно готовится, чтобы её холодная месть была впечатляющей. Но чем ближе час расплаты, тем больше у неё сомнений и тем сложнее сделать выбор.

В ролях
В ролях
Николай Мачульский
Николай Мачульский
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов
Евгений Антропов
Евгений Антропов
Ксения Буравская
Ксения Буравская
Степан Девонин
Степан Девонин
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Персональный ассистент - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
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