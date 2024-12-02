Вадим Воронков – глава большой строительной компании. Ольга – его личная помощница. И она знает о своём начальнике гораздо больше, чем он знает о ней. У загадочной ассистентки есть ещё одно имя, которое она скрыла при устройстве на работу. А главное, у неё есть тайные мотивы, чтобы поближе подобраться к Воронкову. Их пути уже пересекались раньше, хотя он об этом пока не догадывается. Оля преследует его как неумолимый призрак прошлого: она тщательно готовится, чтобы её холодная месть была впечатляющей. Но чем ближе час расплаты, тем больше у неё сомнений и тем сложнее сделать выбор.