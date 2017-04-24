Меню
Постер сериала Наше счастливое завтра
Киноафиша Сериалы Наше счастливое завтра

Наше счастливое завтра (2017 - 2017)

Nashe schastlivoe zavtra 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 12 часов 48 минут

О чем сериал

Простой, но талантливый парень из небогатой семьи случайно сталкивается с девушкой из другого, как ему кажется, недостижимого мира. Поначалу она для него — недосягаемая высота, он для неё — вечный плебс. Для него эта встреча становится судьбоносной. Он не только влюбляется, но и дает себе слово, что ради неё добьётся в жизни всего: он станет богатым, влиятельным и тогда покорит ее сердце. Обстоятельства и случай подсказывают ему путь — стать цеховиком. Он становится на рискованный, смертельно опасный в СССР путь подпольного бизнеса. На этом пути у него будет всё — успехи и поражения, большие деньги и потеря друзей, судебные преследования и воровские разгоны, гибель близких и их предательство. Он пройдёт невероятный путь от наивного искреннего советского парня до одного из самых влиятельных людей теневой экономики Советского Союза. Единственное, что будет в нем неизменным всегда — это любовь к той, которая всю жизнь будет для него недосягаема.

В ролях
Илья Носков
Ольга Павловец
Юлия Ауг
Андрей Некрасов
Роман Агеев
Кирилл Рубцов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

Сезоны
Наше счастливое завтра - Сезон 1 Сезон 1
2017, 16 эпизодов
 
