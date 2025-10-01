«У зрителей будет возможность согреться и улыбнуться»: актриса Мария Луговая рассказала о сериале «Закрыть гештальт»

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» начал выходить второй сезон комедийного фэнтези «Закрыть гештальт». В новых сериях одну из главных ролей исполнила Мария Луговая. В интервью Киноафише актриса поведала о работе над этим проектом, о своих детях, о любви к театру и балету, а также назвала роль своей мечты.

У вас подрастают хоть еще и малыши, но уже юные наследники. Расскажите, интересуются ли дети процессами вашей актерской профессии? Возможно, они слишком еще маленькие, а возможно, им уже что-то интересно?

Старший у нас Федор. Ему 9 лет. Сейчас он уже знает, что все его родственники артисты, а его мама тоже артистка. Он понимает, что папу показывают по телевизору, иногда этим даже гордится и бравирует, когда ему это выгодно. Все остальные, конечно, еще слишком маленькие. Но другое дело — моя дочка, которой 3 года. Она уже очень любит выступать, читать стихи, кривляться и изображать всякие чувства и эмоции. В общем, я с ужасом думаю, не актриса ли растет? Но мы очень постараемся, чтобы этого не было.

А на съемках кто-нибудь был?

Нет, не были, только Федор. У меня сейчас начнутся съемки картины, где будут участвовать музыканты. И дочка моя не так давно сказала, что хочет играть на скрипке. Я думаю ее в первый раз взять на площадку и показать скрипачей, потому что там будут играть виртуозы. Как часть всего этого — она просто увидит, чем мама занимается. Поймет ли она что-то, не поймет — не знаю. В целом они растут как самые обычные детки.

Предлагаю тогда перейти непосредственно к сериалу «Закрыть гештальт», который выходит совсем скоро. В новом сезоне у вас с Денисом Власенко очаровательный тандем! Вы встречаетесь с ним на площадке впервые? Каково вам было с ним работать?

Да, мы первый раз встретились. Забавно, что мы работали некоторое время в одном театре вместе, в Московском ТЮЗе, но там мы не встречались на сцене. А тут в работе встретились просто прекрасно, с огромным удовольствием, как будто дружили всегда. Вот такое ощущение! Надежный, слышащий партнер, прекрасный собеседник. Так что я очень рада нашему знакомству и буду рада, если мы еще где-нибудь сыграем вместе.

Сериал заявлен как комедийный проект, но в нем много и драмы, и важных уроков, которые выносят герои. Чему, на ваш взгляд, учит этот сериал в первую очередь? Помогла ли работа в сериале понять вам, возможно, что-то о себе самой?

Наверное, нет, чего-то нового в себе я не нашла, но мне кажется, что проект очень светлый и добрый, чего мало сейчас на экранах. Я надеюсь, что у зрителей будет возможность выдохнуть от собственных забот и согреться, улыбнуться. Если у них получится, то я считаю, что мы не зря это снимали.

Все-таки ваша героиня очень сострадает людям, она с самоотдачей старается помогать героям. Вы похожи в этом на Ольгу? Склонны ли вы вообще «спасать» окружающих?

Во-первых, я склонна. Когда я училась, еще мой мастер Спивак говорил о том, что есть вещи, которые артист не может сыграть. Например, чистоту и доброту. То есть, если в тебе этого как в человеке нет, то изобразить это на экране невозможно. И если зрителям покажется, что они мне верят на экране, то значит, что это во мне есть. Другое дело, что с годами я стараюсь не спасать людей, которые об этом не просят. И в нашем сериале тоже герои приходят к нам с просьбой о помощи, мы не навязываем свое желание спасать. На мой взгляд, есть некое тщеславие, если не сказать гордыня, в таком спасении. Мол, мне лучше знать, что сделает тебя счастливым. Мне кажется, что это слишком самонадеянно, потому что все люди счастливы по-своему. Но если ко мне обратятся, то я не смогу пройти мимо. Много в жизни я на этом поскальзывалась, люди этим пользовались, но все равно это во мне есть.

Хочется копнуть еще глубже. Герои сериала встречают несколько известных личностей, помогая их заблудшим душам. Есть ли человек, который вошел в историю, с которым бы вы лично хотели поговорить, узнать о нем побольше?

Я тоже об этом думала. И пришла к выводу, что не хотела бы разговаривать с теми, кто мне дорог. Потому что боюсь, что меня может посетить разочарование. Знаете, наше представление о ком-то часто различается с реальностью. А тем более о людях суперталантливых, даже гениальных, если мы говорим о тех, кого уже с нами нет. Может быть, мне было бы интересно со стороны понаблюдать за кем-то. Но боюсь, что и этого не нужно. Именно для того, чтобы сохранить мою любовь к ним.

У меня была такая история, я очень люблю балет. Мои друзья, артисты Большого театра, однажды пригласили меня на прогон для зрителей. То есть это репетиция с остановками, с какими-то комментариями репетитора. Я человек театральный, сразу согласилась. Это же замечательно! Но когда я оказалась на этом прогоне... Я поняла, что больше я бы не хотела. Потому что я желаю, чтобы этот мир оставался для меня хрустальным, недосягаемым. Такой вот мир сверхлюдей. Ничего человеческого я о них не хотела бы знать. Такая же ситуация, мне кажется, и с великими людьми.

А каково было играть героиню, которой нужно закрывать гештальты других людей? Вы пропускали через себя историю персонажей, или это все-таки была исключительно рабочая задача?

У меня работа такая. Другое дело, что все равно через себя что-то пропускаешь, по-другому в профессии не получится. У меня с момента проб, как только мы встретились с режиссером Ланой Влади, было абсолютное ощущение легкости и невероятного счастья. Это бывает редко, когда собирается такая команда, и все происходит с большой любовью. От этого очень приятное послевкусие от работы. Я надеюсь, что зрителю тоже передастся. Еще в этой картине я уже беременна своим сыном, поэтому для меня это важный проект. Зрители этого не увидят (смеется), однако это придавало ценности моментам и всему происходящему.

У вас есть какой-нибудь профессиональный гештальт, который вы хотели бы успеть закрыть? Может, сыграть какую-то конкретную героиню или поучаствовать в ленте определенного режиссера?

У меня был список театральных режиссеров, с которыми я мечтала встретиться. К сожалению, с каждым годом эти великие режиссеры уходят от нас, и я понимаю, что у меня так и не получится с ними встретиться. Там, например, Някрошюс, Туминас или Бутусов тот же самый. Мне безумно жаль, что мне не удастся с ними встретиться, соприкоснуться. Если говорить о ролях, то у меня давно-давно есть такая мечта, на театральной ли сцене или в кино, но сыграть Жанну д’Арк. Я об этом говорила и не в одном интервью, но пока, к сожалению, никто эту мою идею не услышал. Так что отправляю в космос (смеется).

То есть она вам очень близка? Мы говорили с вами о людях, вошедших в историю, с которыми хотелось бы пообщаться. Наверное, Жанна д’Арк — одна из таких?

Наверное, не она сама по себе, а ее образ. Мне это близко. Когда во имя большой идеи человек жертвует собой. Мне бы хотелось попробовать через себя такого персонажа провести.

У вас есть любимые режиссеры, чьи проекты вы можете пересматривать несколько раз?

В моем случае эта история все-таки больше про классику, советскую классику. Мы все пересматриваем, но много интересного выходит и сейчас. В данный момент я смотрю сериал «Дыши», и мне он кажется очень интересным и с режиссерской точки зрения, и с точки зрения сценария, актерских работ. Большое удовольствие от этого получаю. Я стараюсь что-то смотреть из современного, но вот пересматривать готова «Утомленные солнцем», «Осенний марафон» или «Москва слезам не верит». К сожалению, ничего небанального не назову. Но оно потому и классикой стало. Говорят, что время как раз и есть тот фильтр, который решает, станет ли это произведение, этот режиссер или артист великим, останется ли он в истории или нет. Касательно советской классики, времени уже прошло достаточно, чтобы сказать, что это то, что остается. Может быть, что-то из того, что сейчас выходит, тоже останется. Посмотрим. Как говорит мой муж: «Поживем подольше — узнаем побольше».

Говоря о «Закрыть гештальт», вам как зрителю нравятся истории, которые рассуждают о загробном мире и его законах? Может, есть какие-то любимые проекты в подобном жанре?

Вообще, я в это все верю. Сейчас выражение «закрыть гештальт» стало несколько избитым. И понятно, что в последние годы все поголовно увлечены психологией, терапией, всеми этими терминами мы начали бравировать, не всегда до конца их понимая. Но я, безусловно, верю, что есть что-то помимо нас. Я верю, что у меня и у моих детей есть ангелы-хранители. Есть поддержка высших сил, которые нас ведут. Иногда мы сопротивляемся и говорим: «Нет, я не хочу!». А потом проходит время, и ты понимаешь, что произошло все так, как должно было произойти. Никак иначе. И что все делается к лучшему. Но из проектов таких мне почему-то приходит в голову только фильм «Город ангелов». По-моему, хороший фильм.

Ольга в сериале — достаточно независимая девушка. Несмотря на неловкие попытки Кости устроить их романтические отношения, она никогда не дает себя в обиду. По вашему мнению, насколько важно в кинематографе делать акцент на сильных женщинах и демонстрировать волевых героинь?

Во-первых, хочется сказать, что для любого сюжета героиней должна быть личность, за которой интересно наблюдать, понимаете? Иначе просто не будет сюжета, иначе зрителю не будет интересно. Но мне казалось, что в некоторых сценах этого сериала я, наоборот, где-то иронизирую над этой современной модой на якобы сильную женщину. На женщин, которые настолько требуют признания своей силы и независимости. На мой взгляд, все-таки сила женщины в том, чтобы быть женщиной, чтобы действовать женскими инструментами, которые у нас лучше всего получаются. А сила в женщине необходима. И воля, безусловно, тоже. Просто проявляется она в том, чтобы конкурировать с мужчинами и говорить, что мужчины нам не нужны.

То есть можно перейти черту, и все будет уже не совсем хорошо?

Конечно. Мне кажется, что это и с одной, и с другой стороны странно переосмыслять. Мужчины не могут быть женщинами, а женщины — мужчинами. Тут все по-честному, нигде перекосов нет. Отсюда мне и кажется смешным вот это: «Да я все сделаю сама!». Пожалуйста, пожалуйста. Только в тех женщинах, которые действительно отрицают в себе женское и стремятся наравне конкурировать с мужчинами — в них, к сожалению, женщина потухает. Они перестают выглядеть как женщины. Их даже не чувствуешь такими. Не знаю, как это происходит, но вот я встречалась с этим.

Предлагаю перейти к небольшому блицу. Есть ли у вас любимый комедийный проект?

«Кухня», где снимался мой муж.

Актер или актриса, которые вас вдохновляют?

Прекрасная Эмма Стоун или Натали Портман. Еще Леа Сейду.

Российский сериал или фильм, который, по вашему мнению, стоит показать всему миру?

Ничего нового, к сожалению, не скажу. Два наших оскароносных фильма — «Утомленные солнцем» и «Москва слезам не верит». Я считаю, что это потрясающие фильмы. Но все равно, понимаете, почему-то не современные. Может, это моя проблема. Но это классика, она уже вне национальности. Сейчас, кстати, пришло в голову, я считаю, что «Слово пацана» — очень талантливый проект, который пару лет назад взорвал всех. Но он настолько внутренне «наш», связан с нашим проживанием 90-х, и мне кажется, что зритель во Франции вообще его не поймет. А может быть, я не так хорошо знаю зрителя во Франции, чтобы оценить, поймет он или нет. Это меня и заставило сейчас по-настоящему задумываться.