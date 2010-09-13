История разворачивается в середине XIX века в маленьком поселении, расположенном на берегу Волги. На ярмарке встречаются зажиточные купцы, которые пытаются продать здесь свои товары. Чапурин торгует посудой, а Масленников известен тем, что владеет мукомольнями. Совершив удачную сделку, богачи решают отметить это в трактире, где совсем скоро речь заходит о возможном замужестве их детей. Молодые люди тем временем не желают связывать свою жизнь с незнакомцами, но судьба сталкивает их еще до разговора отцов.