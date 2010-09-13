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Киноафиша Сериалы В лесах и на горах
В лесах и на горах (2010 - 2010) В лесах и на горах 12+
Год выпуска 2010
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

История разворачивается в середине XIX века в маленьком поселении, расположенном на берегу Волги. На ярмарке встречаются зажиточные купцы, которые пытаются продать здесь свои товары. Чапурин торгует посудой, а Масленников известен тем, что владеет мукомольнями. Совершив удачную сделку, богачи решают отметить это в трактире, где совсем скоро речь заходит о возможном замужестве их детей. Молодые люди тем временем не желают связывать свою жизнь с незнакомцами, но судьба сталкивает их еще до разговора отцов.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Воробьев
Алексей Воробьев Алексей Трифонович Лохматов
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь Марья Гавриловна
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин Потап Максимыч Чапурин
Артем Михалков
Артем Михалков Евграф Масленников
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц Настасья Потаповна
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В лесах и на горах - Сезон 1 Сезон 1
2010, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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