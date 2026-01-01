Вирджиния Вулф — писатель, философ и культовая фигура для американских интеллектуалов. Ее жизнь полна трагедий: смерти близких, запретные отношения, измены, депрессии, попытки самоубийства и мучительный страх.
Ее жизнь — нескончаемое бегство от реальности, которое она искала в интеллектуальных играх, философских эссе и романах.
В пьесе Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?» герои Джордж и Марта поют на мотив песенки из «Трех поросят»: «Не боюсь Вирджинии Вулф». Это шутка, сказка и глупость о маленьких поросятках, пытающихся укрыться от злого волка в соломенном домике.
Но зачем же бояться Вирджинии Вулф?..