Жизнь Вирджинии Вулф

Вирджиния Вулф — писатель, философ и культовая фигура для американских интеллектуалов. Ее жизнь полна трагедий: смерти близких, запретные отношения, измены, депрессии, попытки самоубийства и мучительный страх.

Бегство от реальности

Ее жизнь — нескончаемое бегство от реальности, которое она искала в интеллектуальных играх, философских эссе и романах.

Вдохновение пьесы Олби

В пьесе Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?» герои Джордж и Марта поют на мотив песенки из «Трех поросят»: «Не боюсь Вирджинии Вулф». Это шутка, сказка и глупость о маленьких поросятках, пытающихся укрыться от злого волка в соломенном домике.

Зачем бояться?

Но зачем же бояться Вирджинии Вулф?..