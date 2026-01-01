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Кто боится Вирджинии Вулф?
Киноафиша Кто боится Вирджинии Вулф?

Спектакль Кто боится Вирджинии Вулф?

Виртуозная психологическая драма про одиночество вдвоем
Постановка
МТЮЗ 18+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Жизнь Вирджинии Вулф

Вирджиния Вулф — писатель, философ и культовая фигура для американских интеллектуалов. Ее жизнь полна трагедий: смерти близких, запретные отношения, измены, депрессии, попытки самоубийства и мучительный страх.

Бегство от реальности

Ее жизнь — нескончаемое бегство от реальности, которое она искала в интеллектуальных играх, философских эссе и романах.

Вдохновение пьесы Олби

В пьесе Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф?» герои Джордж и Марта поют на мотив песенки из «Трех поросят»: «Не боюсь Вирджинии Вулф». Это шутка, сказка и глупость о маленьких поросятках, пытающихся укрыться от злого волка в соломенном домике.

Зачем бояться?

Но зачем же бояться Вирджинии Вулф?..

Режиссер
Кама Гинкас
В ролях
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Ольга Демидова
Ольга Демидова
Мария Луговая
Мария Луговая
Илья Шляга
Илья Шляга
Сергей Белов
Сергей Белов
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