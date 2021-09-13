Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Историк
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Историк
Историк (2021 - …) Историк 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Центральный персонаж сериала «Историк» Андрей Изворин известен своим нестандартным мышлением. Он не только преподает историю в университете, но и рисует популярные в интернете комиксы необычной тематики. В соцсетях он известен под ником Хантер, а его творчество рассказывает о страшных преступлениях. Молодая следовательница Анна Рыбакова обращается к Андрею, когда сталкивается с персонажами его комикса в реальности. Она уверена, что мужчина либо замешан в убийстве, либо как-то поможет его раскрыть.

Историк - трейлер первого сезона
Историк
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Максим Битюков
Максим Битюков
Павел Артемьев
Павел Артемьев
Сергей Пиоро
Сергей Пиоро
Михаил Шкамаридин
Михаил Шкамаридин
Мария Луговая
Мария Луговая
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Историк - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Приложение киноафиши