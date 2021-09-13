Центральный персонаж сериала «Историк» Андрей Изворин известен своим нестандартным мышлением. Он не только преподает историю в университете, но и рисует популярные в интернете комиксы необычной тематики. В соцсетях он известен под ником Хантер, а его творчество рассказывает о страшных преступлениях. Молодая следовательница Анна Рыбакова обращается к Андрею, когда сталкивается с персонажами его комикса в реальности. Она уверена, что мужчина либо замешан в убийстве, либо как-то поможет его раскрыть.