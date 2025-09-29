Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Дядя Федор и Матроскин поселяются в деревне в трейлере фильма «Простоквашино»

Дядя Федор и Матроскин поселяются в деревне в трейлере фильма «Простоквашино»

29 сентября 2025 12:19
Дядя Федор и Матроскин поселяются в деревне в трейлере фильма «Простоквашино»

Премьера состоится 1 января 2026 года.

Дистрибьютор «Атмосфера кино» представил новый трейлер полнометражной игровой картины для всей семьи «Простоквашино» на основе повести Эдуарда Успенского и одноименной серии советских мультфильмов. Режиссером новой экранизации выступает Сарик Андреасян, недавно снявший фильм «Онегин» и спродюсировавший «Домовенка Кузю». Кроме того, к выходу готовится его киноадаптация «Сказки о царе Салтане».

По сюжету проживающий в Москве мальчик Дядя Федор (Роман Панков) однажды знакомится с уличным котом Матроскиным. Мама Дядя Федора (Лиза Моряк) против того, чтобы приютить кота, поэтому юный герой решает уйти из дома со своим новым другом. Они отправляются в деревню Простоквашино, где поселяются в пустующем доме и образуют дружную компанию вместе с псом Шариком и говорящим галчонком. Там же они сталкиваются с вредным почтальоном Печкиным (Иван Охлобыстин) и другими колоритными персонажами.

Папу Дяди Федора сыграл Павел Прилучный. Примечательно, что Матроскина озвучил Антон Табаков, сын Олега Табакова, чьим голосом знаменитый кот говорит в советских мультиках. Шарика озвучил Павел Деревянко. В актерский состав также вошли Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Алексей Маклаков, Александр Лыков и Роза Хайруллина.

Фото: «Атмосфера кино»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2» Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2» Читать дальше 1 октября 2025
Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Око за око: вышел трейлер мистического хоррора «Песочный человек» Читать дальше 3 октября 2025
Александр Петров в роли бездомного с амнезией: вышел тизер сериала «Камбэк» Александр Петров в роли бездомного с амнезией: вышел тизер сериала «Камбэк» Читать дальше 3 октября 2025
Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Читать дальше 2 октября 2025
Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Читать дальше 2 октября 2025
Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису» Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису» Читать дальше 2 октября 2025
Мила Комракова, режиссер танцевальных фильмов: о танцевальном кино, работе с артистами балета и триллере «Психея» Мила Комракова, режиссер танцевальных фильмов: о танцевальном кино, работе с артистами балета и триллере «Психея» Читать дальше 1 октября 2025
В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари» В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари» Читать дальше 1 октября 2025
Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер» Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер» Читать дальше 1 октября 2025
Девушка вступает в схватку со злом ради спасения сестры в трейлере хоррора «Паранормальное явление. Шум» Девушка вступает в схватку со злом ради спасения сестры в трейлере хоррора «Паранормальное явление. Шум» Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше