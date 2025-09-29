Дядя Федор и Матроскин поселяются в деревне в трейлере фильма «Простоквашино»

Дистрибьютор «Атмосфера кино» представил новый трейлер полнометражной игровой картины для всей семьи «Простоквашино» на основе повести Эдуарда Успенского и одноименной серии советских мультфильмов. Режиссером новой экранизации выступает Сарик Андреасян, недавно снявший фильм «Онегин» и спродюсировавший «Домовенка Кузю». Кроме того, к выходу готовится его киноадаптация «Сказки о царе Салтане».

По сюжету проживающий в Москве мальчик Дядя Федор (Роман Панков) однажды знакомится с уличным котом Матроскиным. Мама Дядя Федора (Лиза Моряк) против того, чтобы приютить кота, поэтому юный герой решает уйти из дома со своим новым другом. Они отправляются в деревню Простоквашино, где поселяются в пустующем доме и образуют дружную компанию вместе с псом Шариком и говорящим галчонком. Там же они сталкиваются с вредным почтальоном Печкиным (Иван Охлобыстин) и другими колоритными персонажами.

Папу Дяди Федора сыграл Павел Прилучный. Примечательно, что Матроскина озвучил Антон Табаков, сын Олега Табакова, чьим голосом знаменитый кот говорит в советских мультиках. Шарика озвучил Павел Деревянко. В актерский состав также вошли Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Алексей Маклаков, Александр Лыков и Роза Хайруллина.