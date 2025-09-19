Павел Прилучный слушает вести о дивном городе в трейлере «Сказки о царе Салтане»

Дистрибьютор «Атмосфера кино» представил первый трейлер фэнтезийного фильма для всей семьи «Сказка о царе Салтане» на основе одноименной поэмы Александра Пушкина.

По сюжету благородный и уважаемый царь Салтан (Павел Прилучный) однажды повстречал юную красавицу Аннушку (Лиза Моряк) из обычной семьи. Взаимная любовь привела пару к алтарю. В качестве прислуги Салтан пригласил в своей дворец двух сестер Аннушки. Те же из зависти задумали погубить счастье новой царицы. Когда Салтан отправился в военный поход, а его возлюбленная родила сына, сестры отправили царю подложную весть, что из чрева Аннушки вышло неведомое чудище. Опьяненный горем Салтан тогда приказал посадить царицу и младенца в бочку и пустить по морским волнам. Спустя годы от путешественников до Салтана начали доходить слухи о прекрасном далеком городе, где творятся различные чудеса.

Возмужавшего Гвидона сыграл Алексей Онежен. Также в актерский состав вошли Алиса Кот (Царевна-Лебедь), Владимир Сычев (Агафон), Ольга Тумайкина (Бабариха), Антон Богданов (Иван), Федор Лавров (гонец), Валерия Богданова (Дуня), Алиса Стасюк (Маня), Артур Ваха (дядья Черномор).

Режиссером выступает Сарик Андреасян («Онегин»). Адаптированный сценарий написал Алексей Гравицкий, до этого работавший с Андреасяном над «Домовенком Кузей».