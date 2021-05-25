История разворачивается в современной Москве, где, как и в любом мегаполисе, соблазны встречаются на каждом шагу. Толик – обычный неудачник, которому предстоит проявить себя в совершенно новом амплуа. Герою непросто живется в таком жестоком мире, где бухгалтера-интроверта мало кто замечает. Помимо проблем на работе, мужчина терпит неудачи и в своем браке. Отчаявшись, Толик решает напиться и вскоре сам не замечает, как оказывается на сцене, готовый танцевать стриптиз. Здесь и начинается успех москвича и совсем другая жизнь.