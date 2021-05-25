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Киноафиша Сериалы Стриптизеры
Стриптизеры (2021 - …) Стриптизеры 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 3 часа 50 минут
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О чем сериал

История разворачивается в современной Москве, где, как и в любом мегаполисе, соблазны встречаются на каждом шагу. Толик – обычный неудачник, которому предстоит проявить себя в совершенно новом амплуа. Герою непросто живется в таком жестоком мире, где бухгалтера-интроверта мало кто замечает. Помимо проблем на работе, мужчина терпит неудачи и в своем браке. Отчаявшись, Толик решает напиться и вскоре сам не замечает, как оказывается на сцене, готовый танцевать стриптиз. Здесь и начинается успех москвича и совсем другая жизнь.

Стриптизеры - трейлер
Стриптизеры
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина Лидия, хозяйка стрипклуба
Наталия Медведева
Наталия Медведева Света
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс Элеонора, посетительница стрипклуба
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Стриптизеры - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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