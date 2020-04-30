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Постер сериала Нагиев на карантине
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Киноафиша Сериалы Нагиев на карантине

Нагиев на карантине (2020 - 2020)

Nagiev na karantine 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Комедийный сериал о жизни звезды на карантине с участием неповторимого Дмитрия Нагиева. Карантин – отличный повод познакомиться со своей семьей получше, а еще узнать, чем можно заняться дома в свободный вечер и – как не сойти с ума. Примерно этим и занимается на протяжении первых десяти серий первого сезона герой Нагиева и даже обретает своеобразное просветление. Оказывается, семья может быть куда важнее работы. Но на этом всё не заканчивается, и второй сезон представляет Нагиева уже не просто в роли семьянина, теперь он – отец, который оказывается заперт в доме собственного сына. Преодолевать поколенческий конфликт - задачка не из лёгких, но и тут, карантин в помощь.

Нагиев на карантине - трейлер второго сезона
Нагиев на карантине  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Кирилл Нагиев
Кирилл Нагиев
Лиза Моряк
Лиза Моряк
Константин Чепурин
Нина Гогаева
Нина Гогаева
Игорь Ким
Игорь Ким
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Нагиев на карантине - Сезон 1 Сезон 1
2020, 10 эпизодов
 
Нагиев на карантине - Сезон 2 Сезон 2
2020, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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