Комедийный сериал о жизни звезды на карантине с участием неповторимого Дмитрия Нагиева. Карантин – отличный повод познакомиться со своей семьей получше, а еще узнать, чем можно заняться дома в свободный вечер и – как не сойти с ума. Примерно этим и занимается на протяжении первых десяти серий первого сезона герой Нагиева и даже обретает своеобразное просветление. Оказывается, семья может быть куда важнее работы. Но на этом всё не заканчивается, и второй сезон представляет Нагиева уже не просто в роли семьянина, теперь он – отец, который оказывается заперт в доме собственного сына. Преодолевать поколенческий конфликт - задачка не из лёгких, но и тут, карантин в помощь.