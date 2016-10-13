«Москва, я терплю тебя»: Рецензия Киноафиши

Если бы понты светились, в Москве бы были белые ночи…

Ничто не предвещало беды. Да и проблем тоже. Трепещущим летним утром некий художник по имени Александр – юное дарование лет тридцати с гаком – уютно расположился на берегу живописного озерца, дабы предаться вдохновению. Но тут раздался звонок. Кудрявая барышня Настя (Лина Шишова) вдруг решила ознакомиться с эскизами, высланными ей Сашей еще при царе Горохе – и (о ужас!) эскизы ей не понравились. Срочно требовалась личная встреча. Причем никак не позже, чем через пять минут. Ну, или через пять с половиной, позднее нельзя. А едва Саша (Илья Ермолов) повесил трубку, как телефон завопил вновь – это очередной нетерпеливый заказчик бился в истерике и требовал незамедлительного рандеву. В общем, вдохновение пришлось отменить. Начиналась обычная московская суета.

Кадр из фильма «Москва, я терплю тебя!»

Но на этом сюрпризы не закончились. Внезапно нарисовался однокашник из Гомеля – Костя (удачно выбрал день, ничего не скажешь!). Земляк (Евгений Морозов) приехал на сутки, жаждет испить пива и потолковать по душам. А не тут-то было… Сашу рвут на части каждодневные проблемы: то друган Ромчик (Николай Орловский) вляпался в какую-то душераздирающую историю, то гражданской жене Свете (Марина Забелина) срочно приспичило купить обои…. И не до пива Сане теперь, не до дружеских излияний...

Кадр из фильма «Москва, я терплю тебя!»

«Москва, я терплю тебя!» - это сразу несколько дебютных работ одновременно. Дебют Сергея Аксёнова – как режиссера, сценариста и сопродюсера. Дебют его брата, Андрея Аксенова – продюсера и оператора. Да и для большинства актеров этот фильм может стать переломным: ни у одного исполнителя (кроме Дениса Шведова) хоть сколько-нибудь серьезных ролей пока не было. К тому же история проекта не может не вызывать уважения: его делали на голом энтузиазме небольшой группы людей, не имея ни бюджетных денег, ни опыта.

Кадр из фильма «Москва, я терплю тебя!»

Поэтому ругать «Москву» не хочется совсем. Слишком много было вложено в проект – сил, надежд, эмоций. И делали его с добром – это чувствуется. Но, к сожалению, не зря говорят – первый блин комом. У авторов действительно получилось не всё. Причин несколько. Одна из них в том, что изначально планировалась короткометражка, однако потом Аксёновы передумали и решили «растянуть» сценарий до полного метра. Так вот – эта «растяжка» шита белыми нитками. Некоторые второстепенные истории (например, об иностранце, делающим предложение своей девушке) – кажутся случайными: на их месте могла бы оказаться любая другая. Есть и откровенно вставные сцены, например, с разгневанным таксистом (сюжет она никак не двигает, а мудрая мысль о том, что «надо не уезжать из страны, а менять что-то здесь» явно притянута за уши: ни до, ни после этой темы не возникает.).

Кадр из фильма «Москва, я терплю тебя!»

Серьезные проблемы у «Москвы» и с темпо-ритмом: создается впечатление рыхлости, вязкости, затянутости – иногда даже кажется, что авторы попросту тянут время, добиваясь нужного хронометража. Ощущения суеты, тотальной загруженности совершенно не возникает: не повтори Костя несколько раз эпическую фразу «А ты стал такой деловой», мы бы и не поняли, в чем же проблема. И новая любовная линия Сани появляется как-то уж чересчур внезапно – почти на пустом месте, до этого он был образцовым «семьянином». Да и антагонисты (Саня и Костя) похожи друг на друга как близнецы братья: и по внешности, и по повадкам, хотя один вроде бы позиционируется как приближенный к столичной богеме, а второй – типичный провинциал.

Кадр из фильма «Москва, я терплю тебя!»

И это еще не полный перечень недостатков. Тем не менее, хватает у фильма и достоинств – не стоит думать, что братья Аксёновы сняли плохое кино. Оно, скорее, недоработанное, зато наивное, милое и искреннее, наполненное хорошим настроением – этого у «Москвы, я терплю тебя!» не отнять. В картине отличные диалоги, некоторые афоризмы вполне могут уйти в народ (один из афоризмов – в названии данного текста), есть неплохие актерские работы (Денис Шведов, Марина Забелина – красотка Света и т.д.). И заметьте – никакой пошлости. Вообще! (Как Аксеновы решились на такое, уж не знаю). Как бы то ни было, потенциал авторов виден. Просто пока немного не доработали, вот и все. Первый блин – он ведь такой …непредсказуемый. И не всегда получается идеальным.

Кадр из фильма «Москва, я терплю тебя!»

В российском прокате с 13 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Москва, я терплю тебя!»

Вера Алёнушкина