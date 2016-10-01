Москва, я терплю тебя
– Москва. Редкий солнечный день. Александр надеется отдохнуть от рабочей суеты и заняться любимым делом. Однако клиенты требуют встреч, а девушка жаждет похода по магазинам. В добавок ко всему, на один день из Гомеля, приезжает бывший одноклассник, который, во что бы то ни стало, хочет выпить с Саней пиво. Да к тому же, срочно требуется помощь ещё одному другу. А тут, вдруг, к одной из клиенток вспыхивает любовь. А приехавший одноклассник внезапно рушит все планы. И всё это за один день. Оказывается, в бешеном водовороте столичной жизни, очень легко потерять себя. Либо наоборот, найти.
