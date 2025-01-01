Меню
Ханс Циммер
Награды
Награды и номинации Ханс Циммер
Hans Zimmer
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Ханс Циммер
Оскар 2022
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Оскар 1995
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Оскар 2018
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 2015
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 2011
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 2010
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 2001
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 1999
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 1998
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 1997
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 1989
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Золотой глобус 2001
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Original Score, Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Номинант
Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая музыка к фильму
Победитель
BAFTA 2018
Original Music
Номинант
Original Music
Номинант
Original Music
Номинант
BAFTA 2017
Best Original Music
Номинант
Best Original Music
Номинант
BAFTA 2015
Best Original Music
Номинант
BAFTA 2014
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
BAFTA 2011
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
BAFTA 2010
Best Original Score
Номинант
Best Original Score
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая музыка к фильму
Номинант
